Denuncian "manipulación" en la autopsia de Natacha Jaitt y piden su exhumación

Este lunes, hubo novedades en torno al oscuro y misterioso caso de la muerte de Natacha Jaitt, la modelo que dio muchísimo que hablar en vida tras denunciar, a través de medios de televisión, las hórridas actividades que llevarían a cabo las más altas esferas del poder de la Argentina.

Gustavo D'Elía, el abogado que representa al hermano de la occisa, Ulises Jaitt, volvió a referirse a Natacha y reveló que actualmente encabezan un pedido de una nueva necropsia a la vedette, ya que sospechan que hubo "manipulación" en la que se le realizó en 2019, después de ser hallada muerta en una cama en un salón de fiestas en el barrio La Ñata, en la ciudad bonaerense de Benavidez.

Según los primeros reportes de los estudios, Jaitt habría muerto de una "falla multiorgánica", y los exámenes toxicológicos apuntaban a que su deceso no fue provocado por el consumo de drogas. Es más, no había consumido estupefacientes antes de fallecer, ya que no mostraba signos de ello.

"Claramente, a Natacha la mataron los servicios, yo no tengo ninguna duda", apuntó el letrado, por lo que "vamos a pedir una necropsia, y por eso estamos pidiendo la exhumación del cuerpo".

"La idea es probar que el diagnóstico que dice la autopsia no está reflejado en un examen cardiológico anterior", adelantó. Ya pasaron más de 4 años desde la escandalosa muerte de Natacha y el caso sigue con más interrogantes que respuestas, y se espera que esta nueva solicitud acerque a la defensa un poco más a la verdad de lo que ocurrió aquel fatídico 23 de febrero de 2019.

