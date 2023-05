El Gobierno volvió a recibir a los docentes autoconvocados

Iniciando una cuarta semana de paro, ayer, por cuarta vez, autoridades de Educación y de otras dependencias recibieron a los delegados de los docentes autoconvocados en el Grand Bourg. Según trascendió, pidieron que se reabran las paritarias que se cerraron la semana pasada. Piden participar, pese a que no tienen representación gremial.

Los docentes solicitaron además que se cierren las causas que se abrieron contra unas 20 personas por el bloqueo de tránsito en Aunor. No solo eso, no harán más cortes de ruta si no se aplican las reducciones salariales. "Si no recibimos una respuesta, cortaremos las rutas en toda la provincia", comunicaron los autoconvocados.

El gobernador Gustavo Sáenz, en una entrevista en una radio local, se mantuvo firme al señalar que no hay más fondos para una nueva negociación.

En tanto, el ministro de economía, Roberto Dib Ashur, explicó que, en principio, aplicarán descuentos salariales a 6.109 docentes que realizaron paro en abril, e impactará en las liquidaciones que se depositarán en las cuentas de los empleados desde mañana.