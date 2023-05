Los mejores torneos globales de esports: una visión general

Los torneos globales de esports son eventos emocionantes que sirven de escenario de reunión de grandes jugadores y equipos, básicamente hablamos de los deportistas a nivel virtual más prometedores y conocidos de la esfera. Si eres un fanático de los deportes electrónicos, en este artículo conocerás los mejores torneos a nivel mundial, los más vistos y respetados de toda la industria.

The International (Dota 2)

Empezamos fuerte, este es uno de los torneos más prestigiosos de Dota 2. Además de que ofrece un premio millonario, el evento reúne a los más hábiles y experimentados tanto a nivel colectivo como individual. The International cuenta con un ambiente único y una enorme base de fanáticos. El hecho de empezar nombrándolo no es casualidad, ya que se trata de uno de los eventos más esperados, por no decir el que más, de toda la industria del juego virtual.

League of Legends World Championship

En segundo lugar tenemos, ni más ni menos, que al evento más importante del calendario de LoL. Organizado por Riot Games, este evento desemboca en la conquista del título mundial, no sin antes pasar por fases de grupos y una fase eliminatoria. Si bien es cierto que no es una final de fútbol once, cuenta con millones de fanáticos a nivel global, y es uno de los eventos y competiciones más buscadas y anheladas del mundo.

Overwatch League Grand Finals

La Overwatch League es una competición profesional de Overwatch y su Gran Final es el punto culminante del año. Hablamos de un evento que reúne en un mismo tiempo, y a veces, incluso espacio, a los más experimentados equipos del planeta tierra. Overwatch League ha creado un sistema de franquicias que le da un toque de mayor profesionalidad y atracción a este mastodóntico evento.

Intel Extreme Masters (IEM)

Intel Extreme Masters ofrece una especie de ensalada a nivel de juegos de esports de gran popularidad, Estos torneos reúnen, como de costumbre y para un espectáculo sin precedentes, a los más veteranos y cualificados con el fin de luchar por premios y reconocimiento internacional. IEM se ha convertido en una marca icónica y de mucho prestigio.

Evo Championship Series

Evo es el evento más importante dentro de los juegos de lucha. En este evento se compite en juegos populares como Street Fighter, Tekken, Super Smash Bros. y más. Evo es conocido por su atmósfera vibrante y emocionantes enfrentamientos, y ha sido un punto de encuentro para los fanáticos de esta categoría de juegos durante años.

Los torneos globales de esports ofrecen emocionantes competiciones y momentos inolvidables para los fanáticos de los deportes electrónicos. The International, el Campeonato Mundial de League of Legends, la Overwatch League Grand Finals, Intel Extreme Masters y Evo Championship Series son solo algunos ejemplos de los mejores eventos en la escena de los esports. Si eres un apasionado de los esports, no pierdas la oportunidad de disfrutar de estos torneos y presenciar a los mejores jugadores y equipos en acción.