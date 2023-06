Recomiendan cobrar por adelantado para evitar estafas con comprobantes truchos en hoteles

Luego que se conociera que un hombre fue detenido por pagar con una falsa transferencia dos noches de estadía en un hotel céntrico, Mariana Farjat, vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), recomendó estar alerta y el cobro por adelantado para evitar este tipo de estafas.

En diálogo con InformateSalta, contó que es una nueva forma de robar que se está dando en todos los ámbitos y en todas las formas, por lo que se hace necesaria una capacitación permanente y estar bien despiertos.

“La recomendación es que chequeen y que vean, porque hay muchos casos en que hacen tan bien el comprobante que uno no se da cuenta y menos si no es especialista y a la mínima duda no aceptarlo o lo más importante es que siempre se pague antes de alojarse para que uno se quede tranquilo y no después”, dijo.

En este sentido, indicó que si se permite el pago recién al momento del check out, hay más posibilidades de caer en este tipo de maniobra. “Si es una reserva de fin de semana, que por ahí administración no está. Es mejor perder una venta a que te hagan un fraude. Para mí la recomendación es que las reservas tienen que estar pagadas cuando el pasajero ingresa. Al momento del ingreso, el pasajero debe abonar toda la estadía y uno ya se queda mucho más tranquilo, teniendo la posibilidad de chequearlo y ver que esté todo en orden”, expresó.

Asimismo, subrayó que hay una alerta y toda la parte financiera trabaja permanentemente en advertir y avisar lo que sucede. “Son las nuevas formas de robar, con la nueva tecnología, hay que seguir difundiendo para que la gente sepa que tiene que tener cuidado”, concluyó.