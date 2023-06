Tras la suspensión, cuándo se reanudaría el partido entre River y Defensa y Justicia

El encuentro entre River y Defensa y Justicia por la fecha 19 de la Liga Profesional se tuvo que suspender por la trágica muerte del hincha Pablo Marcelo Serrano, quien se cayó desde la tribuna Sívori Alta a la Baja en circunstancias que aún se investigan. Por ese motivo, desde la organización ya buscan nueva fecha para la reanudación del encuentro que podría ser en la próxima fecha FIFA.

Tanto el Millonario como el Halcón deberán afrontar la doble competencia porque uno compite en la Copa Libertadores y el otro lo hace en la Sudamericana, por lo que cuentan con un calendario muy apretado. Es así como a priori todo indica que la fecha elegida para reanudar el duelo sería en medio de la próxima fecha FIFA.

Las selecciones nacionales tendrán actividad entre el 12 al 20 de junio con amistosos, por lo que desde Liga podrían aprovechar para poner el compromiso pendiente, que se jugó hasta los 26 minutos del primer tiempo, en esos días.

Sin embargo, en el certamen local habrá encuentros el lunes 12 porque el domingo 11 es la final del Mundial Sub-20. Y ese día el Millo chocará con Banfield como visitante. Por ende, recién podría disputar este encuentro a partir del 14 como pronto.

De confirmarse, River no podrá contar con Salomón Rondón, quien fue convocado por Venezuela para enfrentar a Honduras y Guatemala. Aún así, Martín Demichelis no perderá a otros jugadores importantes porque tanto Nicolás de la Cruz como Paulo Díaz, quien se recupera de un problema en el tobillo, no fueron citados por Uruguay ni Chile, respectivamente.

El calendario que se le viene a River

7/6 vs. Fluminense de local, por la Copa Libertadores

12/6 vs. Banfield de visitante

27/6 vs. The Strongest de local, por la Copa Libertadores

La agenda de Defensa y Justicia

6/6 vs. Peñarol de visitante, por la Copa Susamericana

13/06 vs. Belgrano de local

29/06 vs. Millonarios de local, por la Copa Sudamericana