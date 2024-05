Habló la enfermera que adoptó al bebé: "Lo extrañaba cuando estaba en mi casa"

Días atrás nos conmovíamos con la historia de adopción que se entretejió en el seno del hospital Materno Infantil. Allí un pequeño niño de menos de 2 años encontró el amor de una mujer que decidió hacerlo parte de su familia a pesar de las dificultades médicas que presenta.

Gisel Fabián, enfermera del Materno Infantil, habló por primera vez y se mostró feliz por su presente junto a su "hijo" y el amor mutuo que se tienen.

"Siempre fue mi sueño adoptar, desde chica, acá en el hospital lo conocí a este niño que me conquistó el corazón. Fue un proceso acercarme a él, fui su madrina y luego me di cuenta que cada día quería estar más tiempo con él y lo extrañaba cuando estaba en mi casa y entonces me empecé preguntar si la adopción era una posibilidad con él".

Contó que lo conoce hace más de 1 año. "En ese momento era pequeño, tenía 8 meses, apenas lo conocí me encantó, él es bello, más allá de sus limitaciones y sus enfermedades, es un niño muy bueno y tranquilo, eso me encantó de él".

En principio la mujer cuenta que pretendía cuidarlo, brindarle cariño, amor y después fue más y más grande, y ahí quedó. "El amor que uno le da a ellos es el mismo al que le da uno a un hijo biológico, ellos también te llenan de amor y es un amor tan hermoso que te brinda", concluyó por El Once TV.