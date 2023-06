"Hace meses que estamos enredados en la interna de Larreta-Bullrich"

Hoy tendrá lugar la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, donde se discutirá la incorporación de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, y de José Luis Espert al espacio.

En la antesala de la reunión, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, habló y dijo que “la Convención de la Plata, para el radicalismo por lo menos, ha establecido que hay que ampliar Juntos por el Cambio. Esto es lo que se hizo con Pichetto en 2019, Stolbizer en 2021, y hemos planteado la incorporación de José Luis Espert ahora”.

Por Radio CNN, sostuvo que “existía la necesidad de una fortaleza para afrontar todo el desastre que nos va a dejar el Frente de Todos, y en este marco fue la incorporación de Schiaretti y su fuerza política, que representa un peronismo opositor al kirchnerismo”.

“A esto lo hicimos en un momento malo de JXC, porque hace tres meses que estamos enredados en la interna de Larreta-Bullrich, devaluándonos. Necesitamos fortalecer la oposición que gobierne a Argentina, necesitamos toda la potencia necesaria para resolver los problemas de los argentinos”, añadió.

“Más que pensar en candidatura individuales o especulaciones, tenemos que pensar en el país y en los argentinos”

“Ahora tenemos reunión a la tarde para resolver lo de Espert y en la semana veremos lo de Schiaretti. Esto se viene hablando de hace bastante tiempo. Macri venía diciéndolo y planteándolo, no es algo nuevo”, añadió.

Ante las críticas, afirmó que esto está en línea con esta idea de fortalecer la gobernabilidad y la capacidad de resolución de los problemas de los argentinos.

“No comparto la idea de que entra o no entra en función de si afecta o no a Patricia. Me parece que hay que salir de esta lógica individualista del "si me sirve a mi"… Hay que buscar el fortalecimiento del espacio que le sirva al pueblo argentino. Creo que el radicalismo está de acuerdo”, aseguró.

Añadió que, para la reunión de hoy, entiende que no hay una mayoría simple, sino una abrumadora y hay una mirada más mezquina del sector que están expresando Macri y Patricia, “porque Patricia es Macri, pero les pedimos que reflexionen”.

“Se había planteado que para estas decisiones haya unanimidad, pero pedimos que haya reglas democráticas para que no haya obstáculos, pero no creo que haya”, finalizó.