Salió a buscar trabajo, lo atropelló un colectivo y está en coma: su familia pide justicia

Pablo Quevedo, un joven de 30 años, lucha por su vida luego de ser atropellado por un colectivo del corredor 3B el viernes pasado. Su familia asegura que de la empresa nadie se comunicó con ellos. Es padre de una niña de 4 años y su mujer está embarazada.

Al respecto, su madre, contó a Multivisión Federal que su hijo salió a las 18:30 horas a buscar trabajo y no volvió más. “Le mandó un mensaje a su hermana que se estaba yendo a casa y de ahí no supimos más nada y después a las 00:30 me llaman por teléfono un número desconocido y me informan que estaba internado en el San Bernardo y que en carácter de emergencia teníamos que presentarnos. Vino mi marido a verlo, el estaba en coma, llegó inconsciente, tenía su cabeza destrozada”, dijo.

En tanto, el padre del joven detalló que se desplazaba con su motocicleta por calle Los Partidarios cuando el colectivo que venía por Delfín Leguizamón lo chocó. “Lo despide 10 metros, queda a mitad de la calle, el colectivo lo esquiva y sigue unos metros más. Fue tan fuerte el golpe que el estaba con casco, no se lastimó la cabeza, pero adentro ha sido el daño, el cerebro”, expresó.

Asimismo, la mujer de Pablo, entre lágrimas, aseguró que él es el sostén de su casa. “Si el me falta, yo que hago con mis dos bebés, yo tengo una nenita de 4 años y estamos esperando otro bebé en camino y por eso salió a buscar trabajo, no volvió a casa y hasta ahora nadie se responsabiliza, nadie viene ni siquiera a preguntar como estamos como familia. Por eso yo pido que se haga cargo la empresa. Estamos hablando de un chico de 30 años, tenemos toda una vida por delante, una casa para sacar adelante y a mis hijos, los necesitamos”, manifestó.