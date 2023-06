“Pollo” Rojas, el as de espadas del “Albo”: “El clásico va a ser un partido duro”

El "Albo", líder de la zona D, sigue cosechando triunfos e ilusionando a sus hinchas que en cada partido de local le ponen el marco de color al Gigante del Norte.

En este contexto y momento del equipo, quien enciende las luces en cada presentación es el delantero Fabricio Rojas. El jugador que viene de la Villa San Antonio, fue ganando terreno, cada vez que el técnico lo puso en cancha.

Forestello, se convirtió en su mentor y no repara en elogios para el delantero. El mismo jugador en diálogo con Infórmate Salta, destacó el apoyo del técnico. “La confianza que me tiene el profe es muy importante y cada vez que entro a la cancha, entro con esa tranquilidad que él me transmite”, aseguró.

El hincha le hace sentir al delantero su cariño en cada presentación en el Gigante. “Eso me hace estar tranquilo que la gente me apoye y que día a día viene a la cancha cuando jugamos de local y yo se lo transmito y se devuelvo en la cancha”, dijo.

Por último, se refirió al clásico ante el “Cuervo”. “Esta semana ya comenzamos a trabajar y pensar en Central porque seguramente va a ser un partido duro porque es un clásico. Ellos son fuertes de local, pero vamos a dar lo mejor para llegar bien”, finalizó.