"No puede ser semejante tragedia, volá alto", los mensajes de la gente por la muerte de Tiziano

Hasta ayer Tiziano era un niño feliz, jugaba con su hermano, compartía videos en su cuenta de Facebook, se sacaba selfies, estudiaba y muchas otras cosas más. Hasta ayer porque pasadas las 19 horas, en la esquina de Rondeau y Damián Torino, cerca de su casa, un camión le quitó la vida.

Iba con su hermano de 10 años, que permanece internado en estado delicado, y con su abuela al momento de ser embestido. Al parecer, el camión dobló, el acoplado se cerró y terminó impactando sobre los menores.

Rápidamente el hecho trascendió por redes sociales y muchas personas se expresaron. Algunos lo conocían, otros no, pero los mensajes de fortaleza para su familia no tardaron en llegar.

“Que dolor tan grande ver que ya no tienen a ese ángel a su lado por culpa de un ignorante al volante, que Dios y la mamita virgen les den muchas fuerzas para seguir adelante. Yo como madre me duele y me imagino el dolor. Que la luz brille y este angelito descanse en paz”, escribió una mujer en Facebook.

“Ya está con Dios! Descansa en paz ángel!!”, “No puede ser semejante tragedia”, “Vuela alto angelito! Pronta resignación para la familia Y JUSTICIA!!!!”, dicen otros comentarios.

“Meli, Seba, tíos, Susy, que dolor tan grande. Los acompaño, me cayó re mal. Dios lo tenga en la gloria, Tizi un ángel tan bueno sin maldad lo siento mucho”, escribió otra chica.

Y muchos también empezaron a preguntarse: “¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Atropellar y no reaccionar...no admitir que se cometió un error? ¿Cada vez es peor el comportamiento? ¿Qué lleva a la deshumanización de la persona? Me entristece el fallecimiento de este Niño!! Y que Dios nos perdone!!!”.