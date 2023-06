Tragedia en ruta 68, terminó en código rojo y hoy Ale hnos. le pide el boleto

El 30 de mayo pasada las 20 horas un trágico accidente en ruta Nacional 68 de un colectivo de Ale Hermanos con destino Coronel Moldes se llevó la vida de ua joven mamá, pero si bien ella fue la única víctima fatal, hubo otros pasajeros de los mas de 20 pasajeros que viajaban en la unidad de transporte que resultaron con distintas lesiones.

Este es el caso de Teresa Martina Prieto es una de los 26 pasajeros que sufrieron lesiones de consideración en el accidente en el paraje San Antonio de El Carril, en su caso Teresa salió despedida por el parabrisas del colectivo y voló ocho metros hasta caer en medio de piedras y ramas. Con magulladuras en todo el cuerpo y su cabeza bañada en sangre, fue trasladada apenas fue socorrida por los equipos de rescate de la policía y los enfermeros de las numerosas ambulancias que llegaron al lugar del desastre. Estaba tan herida la mujer que algunos dudaban si se salvaría en medio del traslado en código rojo al hospital San Bernardo de la ciudad de Salta.

Según relató la mujer, esa noche ocurrieron muchas cosas lamentables. Por ejemplo, algunos pasajeros aturdidos abandonaron el lugar del accidente sin recibir ayuda, mientras que otros terminaron siendo internados con diversas lesiones en nosocomios de la zona y de Salta capital.

Teresa, quien reside en Coronel Moldes, fue una de las personas afectadas y denunció que la empresa encargada de esta línea de transporte no se hizo responsable de ella ni de sus lesiones. "Recuerdo que subí al autobús en la plaza de El Carril y el vehículo ya estaba lleno. En la siguiente parada subieron un par de personas más, así que me ubiqué en el pasillo junto en el primer asiento y me sujeté al portaequipajes. Continuamos recogiendo gente hasta la última parada en El Carril. Luego, al pasar por el lomo de burro en San Antonio, el autobús iba rápido. No puedo calcular exactamente la velocidad, pero siempre esperas esa sensación de vértigo y vacío en el estómago al pasar por ese desnivel de la ruta. Lo último que recuerdo es haberme agarrado del brazo de una chica, luego sentí que caí hacia atrás y perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero según lo que me contaron después, salí despedida por el parabrisas y me encontraron a varios metros del autobús", contó la mujer a El Tribuno.

Y agregó finalmente: "Estoy viva de milagro y nadie se hace cargo del accidente. Pasaron dos semanas del siniestro, y en medio de tantos golpes y problemas de salud que me provocó este accidente, la empresa solo me pide el ticket del pasaje para reconocerme algunos remedios".

Perdió $30 mil y el celular

La noche fatídica aquella dejó un tendal de heridos. Teresa Martina Prieto salió despedida y todas sus pertenencias se perdieron entre tanto desastre. La mujer, para reclamar un resarcimiento con sus gastos de salud, debe presentar un ticket, pasaje o boleto a la empresa, que acredite que fue pasajera en ese colectivo siniestrado. "Es el colmo, me dijo un representante de Ale que cualquier remedio que yo compre debo presentar recibos y me devuelven el dinero. El tema es que no tengo plata, y tampoco sé dónde fue a parar el ticket de viaje para demostrar que fui pasajera esa noche". Urgente, alguien tiene que ponerle lógica a esto.