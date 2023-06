Revelan los precios para la despedida de Riquelme y los hinchas estallaron: “No son muy populares”

El ex jugador Juan Román Riquelme finalmente le puso fecha a su partido de despedida y ya los fanáticos comenzaron a enloquecer por las entradas al partido, que contará con la presencia de Lionel Messi y otras estrellas del fútbol.

Riquelme prometió que se trataría de una fiesta azul y oro de la que solo podrán participar aquellas personas que son socias del club.

Luego de mucha espera se conoció el precio de las entradas para el tan esperado evento.

Se confirmó que las entradas para el partido del próximo domingo saldrán a la venta el día jueves y solo podrán acceder a ellas las personas que son socias del club y con filtro y solo podrán comprarse por la web Soysocio y los precios varían dependiendo de la ubicación en la Bombonera.

Los valores son: Popular: $15.000, Platea alta: $30.000, Platea media y baja: $50.000, Preferencial: $70.000.

La Comisión Directiva anunció que las puertas se abrirán a las 12 del mediodía pero el partido recién será a las 16 horas para todas aquellas personas que no consigan entradas lo podrán ver por la Tv Pública.

Esto no le gustó nada a los fanáticos de Riquelme y lo expusieron en Twitter dejando en claro que es una gran injusticia que no esté abierta para todo el mundo: “La entrada popular para la despedida de Riquelme cuesta 15 mil pesos. No es muy popular me parece”, “Compró entrada original para el partido despedida de Riquelme”.

“Y la gente sigue bancando a Riquelme jajajaja, la gente que no es socia, que banca a este personaje y quiere ir a ver la despedida no va a tener una mínima chance? Dale, sigan así a ver si aprenden”, fueron solo algunos de los comentarios de indignación que dejaron en la red social del pajarito. /La 100