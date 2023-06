Caso Jimena Salas: "En 2 meses probablemente se hará el requerimiento de elevación a juicio"

La madre de los hermanos Saavedra, detenidos e imputados por el caso de Jimena Salas, se encadenó en Ciudad Judicial y afirma que sus hijos son inocentes.

Pedro Arancibia, abogado de la familia de Salas, habló la mañana de hoy con Radio CNN Salta 94.7 MHz, donde sostuvo que llevan muchos años buscando quién mató a Jimena y el año pasado hubo un giro que ahora permite decir, con alto grado de probabilidad, que tienen al responsable del asesinato.

“Hay una investigación que no terminó, y en 2 meses probablemente se hará el requerimiento de elevación a juicio porque concluye la investigación. Hay tres hermanos, los Saavedra, a quienes se los detuvo en su momento porque existían pruebas que realmente los vinculaban de una manera muy importante”, indicó.

“Luego se hizo una pericia genética de ADN para cotejar con cada uno de ellos y con los familiares o personas cercanas a ellos, para ver si coincidían con las gotas de sangre encontradas en la escena del crimen porque sabemos que Jimena se defendió de este brutal ataque y gracias a eso se pudo rescatar evidencia genética que permitió cotejar”, explicó.

Añadió que, en el caso de uno de ellos, Javier "Chino" Saavedra, se dio con absoluta coincidencia. “Y luego hubo algunos planteos de la defensa en relación a los otros dos hermanos vinculados a que no coincidían algunas pruebas valoradas al momento de la detención y se hizo lugar”, agregó.

Arancibia indicó que luego de esto, la fiscalía no estuvo de acuerdo con ese arresto domiciliario, porque no están en libertad todavía, sino que, en lugar de tener una prisión preventiva en alcaidía, pasaron a tener arresto en el domicilio.

“Hace pocos días se revocó el caso de Carlos Damián, porque la jueza Zunino valoró de manera equivocada alguna prueba sobre la que fundó la domiciliaria, así que se determinó que vuelva a la prisión preventiva con su hermano Javier Nicolás”, informó, y por esto, la madre se habría encadenado en Ciudad Judicial.

“Así es el panorama hoy. Tenemos, desde nuestro punto de vista, un poco la esperanza de que esto llegue a juicio. Se habla de que hay un ADN más que está faltando”, sostuvo.

Dijo que lo que todavía sigue sin entenderse, pero tendría que ver con la personalidad psicopática del autor del hecho, es cómo se ha desatado un crimen con tanta violencia y agresividad.

Afirmó que alcanza con lo que hay para elevar esto a juicio y no es necesario decir cuál fue el móvil del crimen para ir a juicio. “Si no hablan los Saavedra, no hay manera de decir qué pasó para que esto se desate de esta manera”, agregó.

“Lo que sí sabemos hasta ahora, y es muy importante, es que al menos uno de los tres hermanos participó, y probablemente un segundo, los otros dos hermanos tenían sus celulares apagados dos días antes y tres días después del hecho, es decir que durante 5 días no lo tuvieron. A eso se le llama un conocimiento forense de lo que implicaría si es que ellos trasladaban sus dispositivos telefónicos en el recorrido delictivo”, sostuvo el letrado.

Sobre el reclamo de la madre que se encuentra allí bajo la lluvia del día de hoy, dijo que “cada uno defiende lo que considera que tiene sentido. Imagínense una madre que no reclame… A mi no me molesta desde ningún punto de vista, pero no es momento ahora", añadió.