Crimen de Jimena Salas: "Tienen a tres hermanos inocentes, lo que dicen son fábulas y mentiras"

Desde el día martes Ana María Simón, madre de los hermanos Saavedra, decidió encadenarse en las puertas de Ciudad Judicial e iniciar una huelga de hambre con el único objetivo de conseguir que sus hijos queden libres y en repudio a la revocación de la prisión domiciliaria de su hijo mayor Damián, del cual surgió fue beneciado con domiciliaria por error.

Ana María, bajo una tenue llovizna en las afueras del edificio Judicial, se mostró firme y convencida de esta decisión que a la vez acompaña la huelga de hambre que llevan sus hijos en la Alcaídia es la única salida.

"Damian y Javier hace siete meses iniciaron una huelga de hambre. Damián desde el miércoles pasado no está comiendo nada y no esta tomando líquidos. Por una suplica mía empezó ayer a tomar líquidos ayer, estaba descompensado, es urgente que nos den una respuesta".

La mujer un tanto quebrada en su voz dijo que "hace 8 meses y 7 días exactamente tienen a tres inocentes, privados de libertad sin tener ninguna prueba en su contra". "Todo lo que presentan son inventos fábulas maliciosas. No hay nada en contra de ellos. No me dan respuestas, estaremos acá. Estamos fuertes, la fuerza es lo que nos sobra. Estoy acompañando mis hijos hasta el final".

Consultada sobre si ante su reclamo fue recibida ya por alguna autoridad judicial confirmó que antes de encadenarse en las puertas del Poder Judicial intentó reunirse con el Juez Barrionuevo, que es quien revocó la prisión domiciliaria de Carlos Damián Saavedra. "El doctor estaba en una reunión, no me quiso recibir".

Una familia desprotegida..

Ana María contó ante las cámaras de Multivisión que Damián cuando fue trasladado nuevamente a la Alcaidia se encontraba al cuidado de su bebé. "Él estaba cuidando a su bebé, su bebé recién nacida. El es el único sostén del hogar, no puede trabajar. Su señora esposa consiguió un trabajo, todos los días Eugenia le dejaba su beba para que él la cuide. Cuando le revocaron la prisión domiciliaria él estaba cuidando a su bebé y tuvo que volver a la Alcaidia"

Asimismo dijo que quería que el Doctor Barrionuevo le de una respuesta, pero no fue recibida. "Como siempre estaba en una Audiencia, no me quiso recibir, le dije a su secretaria 'dígale que voy a estar al frente de la Ciudad Judicial esperando que me reciba', revocó la prisión domiciliaria de mi hijo sin darnos ningún fundamento, quería los fundamentos, esto no puede seguir así, esta Justicia no nos representa para nada".

Un aliento y una esperanza

Según manifestó Simón, en la jornada del Martes fue recibida por el Secretario de la Doctora Zunino quien le sembró esperanzas.

"Tuve la suerte que me reciba el Doctor Musa, secretario de la doctora Zunino me dio muchas esperanzas, me dijo que iba acelerar todo. Esto no puede seguir, mis hijos siguen en huelga de hambre y yo voy a seguir en huelga de hambre a la par de ellos".

Trampa en el ADN

Ana María Simón denunció que en la muestra de ADN que ubica a su hijo Javier "Chino" Saavedra en la escena del crimen de Jimena Salas tiene una trampa. "Le pregunto al Doctor Castiella ¿cómo puede mi hijo estar en dos lugares al mismo tiempo?".

Agregó que "en ese momento la Ministra de Desarrollo Social les había encomendando un trabajo de territorio en Floresta Norte". "Allí estaba mi hijo, allí estaba el GPS, que me diga el Señor Castiella cómo podemos hacer para modificar la información de un GPS, cómo podemos llegar al satelite para modificar la información".

"El GPS lo sitúa a kilómetros de distancia del lugar del hecho, hay testigos donde él estaba organizando para el otro día un festival en V°Floresta, hay fotos del evento. Hay testigos, Ezequiel Cruz se presentó a declarar, ellos en Floresta dictaban clases de musica a los niños y adolescentes, esa era la labor que estaba cumpliendo mi hijo en ese momento, a la misma hora. Es una trampa".

Denunció torturas y vejaciones

Ana María Simón insistió en la inocencia de sus tres hijos y denunció que Javier "Chino" Saavedra sufrió torturas cuando fue trasladado desde el interior provincial y luego fue acusado de intentar matar a los efectivos que hacían el traslado.

"Van por Javier, han ido por Javier desde el primer momento. Se metieron con la persona más buena de todo el mundo. Ha Javier lo han torturado, ha sufrido todo tipo de vejaciones, 24 horas de golpes e injurias e inventaron una causa 'intento de homicidio'".

Insistió que durante el traslado fue torturado por 4 "matones" y remarcó que fue golpeado en las oficinas del CIF.

No conocían a Jimena Salas

La mujer por último desmintió el hecho de que ella o sus tres hijos hayan tenido algún tipo de vinculo con Salas "tienen secuestrado los celulares y no existe ningún chat o contacto en ninguna red social que los vincule".

Agregó que están desesperado por encontrar un vínculo. "Esto se les esta desmoronando, están desesperados. Que más mentiras. ¡Basta de ensuciar a mi familia! ¡Basta de ofender a la memoria de Jimena Salas!, expresó y advirtió que seguirá con su protesta hasta que sus hijos sigan privados de la libertad, mientras sigan en huelga de hambre yo voy a seguir con esta huelga, no hay otro camino" concluyó.