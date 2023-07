Romina Sassarini: "La minería será la primera actividad exportadora de Salta"

La secretaria de Minería y Energía de Salta, Romina Sassarini, participó de la celebración del Día del Proveedor Minero organizado por la primera cámara pyme de pueblos originarios de la Puna y destacó el potencial del sector en la provincia. “La actividad minera está generando también el interés de las personas, que se están capacitando para el empleo y desarrollar emprendimientos en torno a la cadena de valor”, afirmó en diálogo con Ámbito.

Luego de inaugurar la ronda de paneles del evento organizado en el Centro de Convenciones de Salta para 600 inscriptos, Sassarini accedió a una charla mano a mano con este medio y repasó los principales proyectos mineros en el distrito, la importancia de la contratación de proveedores locales y los desafíos para satisfacer las demandas del sector.

Periodista: ¿Cuáles son los principales proyectos mineros de la provincia?

Romina Sassarini: Salta ha sido históricamente una provincia productora de borato. Producimos minería, no solamente boratos, perlita, puzolana, sino también todos los minerales de la tercera categoría, que son lajas, ónix, áridos. Pero con respecto a la primera categoría, en estos últimos años Salta ha avanzado muchísimo. Tenemos un proyecto de oro y plata que está en producción desde hace aproximadamente dos años y que sólo con ese proyecto de oro se ha ubicado a la minería como el segundo complejo exportador en la provincia de Salta, después de los granos, para que vean el impacto realmente positivo que tiene en la economía de los salteños.

P.: Y luego están los tres proyectos de litio…

R.S.: Sí, que hoy están en construcción y son el proyecto POSCO en el Salar del Hombre Muerto; el proyecto Mariana, de Ganfeng Lithium en el Salar de Llullaillaco, y el de Eramine en el Salar Centenario Ratones.

Esos tres proyectos están hoy en construcción y está previsto el inicio de la producción a partir del año que viene. Con estos tres proyectos que hoy tenemos en construcción, la minería se va a consolidar como la primera actividad dentro de las exportaciones de la provincia de Salta. Y luego de estos proyectos, tenemos ocho empresas mineras de litio con plantas piloto, inclusive estas tres que están pasando a construcción, que también tenían plantas piloto, y otros 24 proyectos de litio en exploración avanzada. Luego tenemos el proyecto de cobre, nuestro tan ansiado Taca Taca, que también es un mineral clave para la transición energética, muy demandado a nivel mundial. Todos los salteños tenemos muchas esperanzas en este proyecto, que tiene una inversión cercana a los 3.600 millones de dólares.

P.: Mucho se habla de la contratación local de proveedores y las leyes para las grandes mineras, ¿cómo es en Salta?

R.S.: Al sector minero le interesa hoy cumplir con las normas que la provincia de Salta tiene. Aquí tenemos una ley de promoción minera, que les exige a las empresas mineras la contratación desde un 40% a un 70% de empleo salteño por un lado y, por otro, desde un 40% a un 70% de bienes, insumos y servicios, entendiendo que ese impacto tiene que quedar en la cadena de valor y esa cadena de valor tiene mucho que ver con los proveedores, que por supuesto que queremos que sean salteños y, específicamente, proveedores de la Puna, que es la región en donde hoy se desarrolla la actividad minera y que son los vecinos directos de los proyectos mineros quienes mayor beneficio deben tener por la actividad minera.

P.: Por eso el acompañamiento al evento que organizó la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina…

R.S.: Desde el gobierno de Salta acompañamos este evento porque para nosotros es muy importante el desarrollo de los proveedores. Ellos, sin duda, son los que deben recibir el impacto de la minería, los que deben potenciar sus negocios, los que deben poder con estas instancias de diálogo ofrecer sus servicios a las empresas mineras que quizás en otras condiciones no lo pudieran hacer. Celebramos realmente estos espacios de encuentro y también agradecemos al sector minero porque siempre participa de estas instancias, que por supuesto sin ellos no sería posible hoy este tipo de eventos.

P.: El gran desafío será estar preparados para satisfacer las demandas que tiene el sector…

R.S.: Todos los salteños tenemos, y el país entero, que prepararnos para poder abastecer con proveedores y con empleo capacitado a todas las empresas. Esto es un proceso, no podemos decir que estamos preparados y que no nos vamos a preparar nunca más. Tenemos que constantemente seguirnos preparando. La tecnología va avanzando, los requerimientos son distintos, las normas ambientales cada vez son más elevadas. Teniendo en cuenta todo eso, la investigación, el desarrollo que se está generando en torno a la minería y a la industria minera en general, esto es un proceso que no va a terminar nunca. Los que estaban capacitados semanas anteriores con las nuevas tecnologías y los nuevos avances van a necesitar volver a capacitarse. Por eso digo que es un proceso que no tiene un principio y un final, sino que se tiene que hacer, tiene que acompañar la dinámica de la actividad minera y por supuesto que el gobierno de la provincia de Salta y del doctor Gustavo Sáenz, donde la minería es una política de Estado, está dispuesta y a disposición para acompañar todo ese proceso.

P.: ¿Desde qué lugar ayudan?

R.S.: Trabajamos en el desarrollo de proveedores, en formación, capacitación, en herramientas de financiamiento para los proveedores, en generar todas las capacitaciones para el empleo. Tenemos hoy una oferta universitaria muy importante, vinculada a posgrados también y especializaciones con relación a minería, pero también tenemos muchas formaciones técnicas en San Antonio de los Cobres, el portal de entrada a la minería en Salta. Tenemos una tecnicatura química, una tecnicatura en minería específica que este año ha duplicado su cupo de 80, que era un solo turno, al doble en dos turnos. Así que definitivamente la actividad minera está generando también el interés de las personas, que se están capacitando para el empleo y desarrollar emprendimientos en torno a la cadena de valor.

P.: Existe una tendencia global de ver a la minería cada vez más cerca de la energía, en caminos paralelos, pero cercanos, ¿cree que son sectores que se pueden nutrir uno de otro?

R.S.: Sí, por supuesto que sí. En Salta trabajamos muchísimo, no solamente con las cuestiones mineras, sino particularmente con las cuestiones de energía, por ejemplo, todo lo que es energía renovable. En la provincia hay un amplio potencial, inclusive la energía fotovoltaica o la energía solar. La Puna misma es uno de los siete mejores lugares en el mundo por su radiación solar para esta instalación de sistemas fotovoltaicos y hoy tenemos por lo menos tres empresas mineras, que están migrando en su proceso y en sus plantas a cambiar la utilización de combustibles fósiles a energías renovables, lo que, por supuesto, genera un impacto mucho más positivo dentro del medio ambiente, unificando estos puntos como vos decís, de que la minería pueda ser sustentable, de que se pueden mejorar los procesos, de que se pueden usar otras energías alternativas en la provincia.