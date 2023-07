Folloni declaró que Cornejo no hizo transición y escondió los recursos municipales

El juicio contra Manuel Cornejo, ex intendente de Campo Quijano, acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, ya está en la recta final. Antes de que se escuchen los alegatos declaró Carlos Folloni, actual mandatario y quien inició la denuncia.

Folloni describió cómo sucedieron los hechos y cuáles fueron las irregularidades que observó al tomar las riendas de la Municipalidad donde ni siquiera pudieron hacer una transición.

"Al asumir, denuncié a Manuel Cornejo porque no aparecían las máquinas de la Municipalidad. También denuncié el faltante de una Chevrolet S10 que se adquirió con fondos municipales pero no se encontraba. La Brigada recuperó el vehículo en la casa de Cornejo. Además, denuncié la falta de un camión, herramientas de trabajo viales y una desmalezadora", publicó El Tribuno.

"No tuve transición con el exintendente. No quiso reunirse. En el edificio de la Usina siempre estaban las máquinas de la Muni. Pero ahora no estaban. Laime es jefe de taller y fue uno de los que nos avisó que las máquinas estaban en Pucará..."

Folloni tuvo que realizar toda una búsqueda para dar con los recursos del municipio que habrían sido escondidos y efectivamente las máquinas estaban en la finca Pucará de Cerrillos, junto a empleados municipales de Campo Quijano. En medio de la situación, los vecinos expresaron su satisfacción y gritaban: ‘Hemos recuperado lo que es del pueblo‘.

"También denuncié la entrega de 500 pesos a votantes de Quijano. Yo pasé por el lugar y era una fila de una cuadra de vecinos que iban a buscar efectivo. Creo yo que eran a cambio de votos...", expresó Folloni.