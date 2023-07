Diputados aprobó un "alivio" para hipotecados UVA, ¿qué implica y qué efectos tendría?

Durante la quinta sesión del año que mantuvo, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó el nuevo régimen de protección para deudores hipotecarios UVA, denominado Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios (UVA), el cual busca un alivio a los morosos de estos créditos para obtener sus viviendas.

En la letra chica del proyecto, se busca poner límites a las cuotas de los deudores hipotecarios, estableciendo que la actualización mensual del saldo del capital se calculará en base "a la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (IAR)”. También se crea un Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH) que, con el aporte de diferentes impuestos, completará "la diferencia entre la cuota pagada por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del contrato”.

Con este proyecto obteniendo media sanción, ¿los deudores efectivamente tendrán un alivio? Para responder esta incógnita InformateSalta se comunicó con el economista Julio Moreno, quien primeramente apuntó a “la mala experiencia que tenemos con préstamos que se ajustan por inflación y no por el salario, realmente han dado muy buenos problemas”, recalcó.

En cuanto al proyecto con media sanción, dijo que el mismo busca hacer un mix donde “se va a hablar del sueldo, se computa la inflación con los aumentos del sueldo, no más del 25% de prórroga porque tampoco hay un tope de sueldo que puedan significar para pagar las cuotas de los UVA”. Por tanto y si ayudará, Moreno no lo descartó: “puede ser un alivio, esto es como las cuotas de los autos, están subiendo y mucha gente no puede cumplir; todo lo que sea para beneficiar e incentivar el consumo sería correcto”.

Quien tuvo una mirada más crítica fue el economista Lucas Dapena quien dijo que el mejor alivio para los hipotecados UVA sería que no haya inflación. “Estos créditos tuvieron éxito en Chile, en Uruguay y en otros países, ¿por qué aquí no funcionó? Porque hay inflación, complica mucho el pago de las cuotas; si realmente quieren ayudar, ¿por qué no combaten la inflación? Eso no pasa y no puede hacer un gobierno que se va, entonces sacan estos alivios”, apuntó.

Dicho esto Dapena señaló dos puntos a considerar: por un lado quien tiene un crédito se ve beneficiado, ya que el precio de su vivienda sube y ahora vale el doble. Sin embargo con la creación de ese fondo fiduciario, la diferencia será abonada entre todos los argentinos que aportarán desde sus impuestos. “Por lo menos, la parte positiva es que pudieron comprar su casa”, concluyó.