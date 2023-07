Federico Casas: “La Nación exige un cambio radical, por eso apoyamos a Larreta”

En agosto los argentinos volverán a las urnas para elegir a su candidato a presidente, en este contexto los partidos políticos trabajan en alianzas y proyectos. Federico Casas, coordinador de Acción Comunitaria de la Municipalidad de Salta, visitó los estudios de Sin Vueltas y contó cómo se preparan desde Salta Nos Une, “vamos a apoyar firmemente la candidatura de Rodríguez Larreta”.

“Entendemos que la Nación exige un cambio radical y profundo, es muy lamentable la crisis económica que estamos atravesando, una inflación que supera el 100%, que lastima a los sectores más vulnerables, al asalariado, genera recesión y falta de empleo”, dijo en diálogo con Federico Storniolo.

Tras enumerar los problemas que aquejan al país, afirmó que desde el espacio de Bettina Romero, “vamos a apoyar firmemente la candidatura de Rodríguez Larreta, entendemos que tiene que haber un cambio y tenemos que recuperar el desarrollo y la institucionalidad y gobernabilidad”.

En ese sentido elogió la fórmula con el radical Gerardo Morales, “una persona del interior, ambos con experiencia en gestión”.

Opinó respecto a la fórmula del oficialismo con Sergio Massa a la cabeza y consideró que él “forma parte del problema más que de la solución, es un miembro activo del gobierno, es ministro de una economía que se cae a pedazos y que castiga a los sectores más carenciados”.

"Tenemos que refundar la nación"

Sobre los motivos por los cuales la actual intendenta Bettina Romero no participará de los comicios nacionales, dijo que no fue por falta de propuestas, por el contrario, “cuando uno es candidato a algo, no puede ser candidato eterno, eso muestra improlijidad y nosotros apostamos a renovar el mandato de la intendencia y el pueblo se ha expresado democráticamente, entonces creo que es muy prudente lo que ha hecho Bettina Romero a pesar de haber recibido ofrecimientos para ser candidata, prefirió dar un paso al costado, focalizarse en estos meses que quedan de gestión”.

Gestión Municipal

Respecto a las tareas que llevan adelante hasta el 10 de diciembre no entrará en funciones el nuevo intendente Emiliano Durand, dijo: “Evidentemente después del acto eleccionario la ciudadanía se ha expresado democráticamente, el primer gesto que tuvo la intendenta Bettina Romero fue recorrer unas obras en zona norte al costado del barrio Juan Manuel de Rosas, donde manifestó que vamos a trabajar hasta el último minuto, hasta el próximo 10 de diciembre”.

“Quiero transmitir ese mensaje, se quiere instalar una situación que no es real, puede que haya habido algunas demoras, pero tienen su justificación técnica, las obras tienen principalmente dos motivos, por cuestiones climáticas, o por la provisión de insumos, estamos en un contexto nacional tan duro como es la inflación, se restringe mucho conseguir algunos objetos”, aseguró.