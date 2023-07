Por primera vez desde que se confirmó que será el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa habló sobre el oficialismo, las próximas elecciones y su plan de Gobierno en caso de llegar a la Casa Rosada, y además cuestionó la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la que calificó como “el cepo más grande que tiene la economía argentina”.

“Si hay un objetivo que nos tenemos que poner es juntar los dólares para pagarle al Fondo, sacarlo de la Argentina y legislar para que ningún otro Gobierno pueda tomar deuda con ese organismo si no tiene la aprobación de ¾ del Congreso”, sostuvo el ministro de Economía.

Poco después de participar de la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), el funcionario brindó su primera entrevista tras el cierre de listas, en la que sostuvo que en estos comicios “hay dos modelos de país en juego, uno que pretende transformar a la Argentina en un exportador primarizado y en una especie de banco de entrada y salida de especulación financiera, y otro de desarrollo económico con mirada federal”.

“Claramente, algunos de los que se enamoraron de la política, hoy están como decepcionados y están en su casa, no tienen ganas de ir a votar, su última ilusión la jugaron en 2019 con nosotros y no alcanzó. Bueno, a ellos también los tenemos que ir a buscar”, agregó.

Consultado sobre las medidas que tomaría en caso de ser presidente, Massa explicó que una de ellas sería aplicar políticas para “subir el peso del salario en la participación de la distribución en la Argentina” y “juntar los dólares para decirle al Fondo ‘cumplimos con ustedes, pero somos soberanos, chau’”.

“Tío vago”

“Una cosa es tomar un préstamo para construir tu casa o para comprarte un auto con el que llevar a tus hijos a la escuela, y otra es hacerlo para ir al casino. ¿Qué pasó en la Argentina entre 2015 y 2019? El tío vago de la familia se fue al casino, timbeó y salió corriendo al FMI”, argumentó.

Además, destacó la gestión de Néstor Kirchner, con quien dijo haber tenido “una relación de mucha empatía” cuando estuvo en el Gobierno, y consideró que el fallecido mandatario nacional “planteaba un proyecto de país de desarrollo en materia hidrocarburífera, de infraestructura, de generación de empleo y de valor agregado”.



“Yo creo que nosotros, la generación de los tipos que hoy tienen 50 años o 40, se tiene que plantar un proyecto de desarrollo de valor agregado de los hidrocarburos, de los minerales, de la generación de empleo desde la revolución de la tecnología y el conocimiento, del turismo, de las industrias”, agregó.

Sobre CFK

Además, Massa opinó sobre Cristina Kirchner y consideró que “tiene la centralidad que tiene y está donde está porque es lo que es”, pero remarcó que “tiene que aprovechar más la oportunidad para transmitirles a los jóvenes que en esto se juega la patria”.

“Tengo mucha interacción, mucha charla. Yo pongo mucho la atención en la mirada para con su hija, para con su nieta, porque eso define mucho al ser humano, para con sus propios compañeros, esa cosa del cuidado. Tuve la oportunidad de charlar mucho de la cuestión humana, por afuera de la política, y la verdad es que es una persona con todos los galardones en su traje de guerra y tiene hoy una mirada puesta en el mediano y largo plazo del país, sin el análisis de su propio lugar, esa cosa egoísta”, destacó.

Por último, aseguró que, si es electo, se va “a romper el alma” trabajando, reconoció que se va “a equivocar en algunas ocasiones, como todos”, porque es “humano”, pero remarcó que no tiene “vergüenza en pedir perdón”.

“Yo no sé si te pediría que dieras la vida por mí, aunque sé que es poético, lo que sí te puedo pedir es que me milites con fe y que me votes con confianza, porque lo que te puedo asegurar es que voy a ir para adelante, como dijo hoy Cristina, y cuando mires para atrás te vas a sentir orgulloso”, cerró.