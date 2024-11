El Gobierno evalúa demoler el edificio de la 9 de Julio con la imagen de Evita

Javier Milei ya está pensando en el próximo año electoral y busca profundizar la “batalla cultural”. Tras sacar el busto de Néstor Kirchner de la ANSES en el marco del “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” que lanzó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el Gobierno piensa retirar el enorme rostro de Evita del edificio de Desarrollo Social en la avenida 9 de Julio. E iría por más, hasta se habla de cerrar y demoler todo el edificio, según reveló el periodista Jonatan Viale en ¿La Ves?, por TN.

Viale afirmó que “una fuente muy importante del Gobierno” le confirmó que “la próxima idea que quieren ejecutar es cerrar y luego demoler el llamado ‘edificio Evita’”.



En principio, desde que Javier Milei asumió, no solo transformó a la cartera de Desarrollo Social en ministerio de Capital Humano, sino que mudó el ministerio de este lugar a la Casa Patria Libertad (ex Casa Patria Grande Presidente Néstor C. Kirchner). El Gobierno considera que el edificio de Desarrollo Social había quedado “viejo y disfuncional” y que “obstaculiza el tránsito”.

Una obra clave de la gestión de Cristina Kirchner

El rostro de Eva Perón en la fachada del histórico edificio del exMinisterio de Obras Públicas fue inaugurado el 26 de julio de 2011, a exactamente 59 años de su muerte, por la presidenta Cristina Kirchner, y en pleno año electoral. Según contó entonces, se inspiró en el retrato del Che en la Plaza de la Revolución de Cuba que descubrió durante un viaje en 2009.

El retrato fue realizado en hierro por los artistas Daniel Santoro y Alejandro Marmo y reproduce la imagen de Evita que aparece en la portada del libro “La Razón de Mi Vida”. El mural aplicado mide 31 metros de alto por 24 de ancho y pesa 15 toneladas. Fue ubicado hacia el Sur, “de donde vinieron miles de trabajadores el 17 de octubre”, explicó la exmandataria, que habló de la imagen de una “Evita hada, cariñosa” pero también de “la Eva profunda, la Eva combativa, que se envolvía en la bandera y ofrecía generosa su vida consumiéndose”.

Cristina Kirchner aseguró que Evita fue en su época “la más odiada, pero la más amada; la más insultada, pero la más venerada; la más vejada, pero hoy eternamente victoriosa, mirando a la historia definitivamente, con el amor de su pueblo y el reconocimiento de todos los argentinos”.

La exmandataria solía dar sus discursos en cadena nacional con una maqueta del edificio y la imagen de Evita Perón de fondo, en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, que fue rebautizado “Salón de los próceres” por la gestión libertaria.

Por qué el Gobierno quiere destruir el edificio

Ya en octubre, cuando comenzaron a circular rumores de demolición, el vocero presidencial Manuel Adorni declaró que “en algún momento como pasa con otros edificios se tomará alguna otra decisión” y recalcaba que “este particularmente es incómodo para todos los que transitan la 9 de julio”.

En el Gobierno sostienen que “a partir de ahora, los edificios públicos son neutrales”. Esto seguiría la línea del cambio de nombre del ex Centro Cultural Néstor Kirchner, que ahora se llama “Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”, un nombre que en la Casa Rosada consideran que “no es partidario” a pesar de la fuerte connotación que tiene la palabra en el ecosistema oficialista; y del Gasoducto Néstor Kirchner, que pasó a llevar el nombre de Perito Francisco Pascacio Moreno.

En 2022, el exlegislador porteño Roberto García Moritán ya había presentado un proyecto de ley para demoler el edificio del exMinisterio de Desarrollo Social con el objetivo de “disminuir piquetes” en esa arteria principal de la Ciudad de Buenos Aires.