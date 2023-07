Buscan erradicar inspecciones ilegales de maestros mayores de obras en construcciones

Desde el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa) y el Colegio de Arquitectos de Salta (CAS) aclararon competencias a los municipios ya que maestros mayores de obra realizan controles por fuera de las normas.

Las dos instituciones terminaron de distribuir ayer a todas las municipalidades de la provincia una nota en la que recuerdan las competencias de los profesionales. La iniciativa surgió en respuesta a una presentación del colegio que reúne a los maestros mayores de obras y técnicos salteños (Comotesa), en la que se arrogan la potestad de verificar las normas sismorresistentes y las normas eléctricas en todos los proyectos y documentación técnica que realicen sus matriculados.

"Hace un par de meses detectamos que el Comotesa se había atribuido la facultad para hacer esas revisiones ante la Municipalidad de Salta, que no les dio lugar, pero después, la semana pasada, hicieron lo mismo con todos los municipios del interior. Están pretendiendo hacer verificaciones que no tienen", resumió a El Tribuno la presidenta del Copaipa, Marianela Ibarra.

En lo que se refiere a la verificación de las normas sismorresistente, la directiva aclaró que el Copaipa es el único organismo designado bajo ley provincial para esos controles, que una provincia de alto riesgo sísmico, como es Salta, pueden hacer la diferencia a la hora de evitar una tragedia.

En relación con la verificación de las normas eléctricas, en proyectos de obras públicas y privadas, también se recordó que solo pueden ejercer esas inspecciones el Copaipa y el CAS. Lo mismo ocurre con la revisión de las normas de higiene y seguridad.

Igual advertencia se presentó ante la Secretaría del Interior de la Provincia, que está a cargo de Javier Diez Villa, y a las autoridades del Foro de Intendentes de Salta.

"Esto es una cuestión de seguridad pública y eso es lo que la gente a veces no entiende. No es lo mismo que te haga el cálculo un profesional que está habilitado de grado a un profesional de pregrado y que no tiene incumbencia para hacer un cálculo que además pretenden verificar. Ellos (el Comotesa) quieren hacer cálculo y la verificación", denunció Ibarra.

En rigor, la autoridad que habilita las obras (privadas y públicas) es la Municipalidad donde se realiza la construcción. Lo que tienen a su cargo los colegios profesionales, por normativa, es la inspección y aprobación de los planos de las mismas, que luego son remitidos al municipio para su autorización final.

No es la primera vez que hay un conflicto entre el Comotesa y los dos colegios profesionales por el choque en las competencias. La institución de los maestros mayores de obra se escindió del Copaipa en 2013.

"Ellos vienen intentando hace mucho tiempo para que se les permita habilitar construcciones sismorresistentes y las ampliaciones. Cuando salió la norma de electricidad fueron por eso, después por la parte higiénica y seguridad. La verdad que no tienen las funciones delegadas y no tienen las incumbencias del título para hacer lo que pretenden. Esta es una problemática que se viene dando hace mucho tiempo", insistió la presidenta del Copaipa.