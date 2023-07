Preocupa el consumo irracional del agua: "Los countrys siguen abusando"

El Presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos "Uluncha" Saravia dialogó con MultivisiónFederal en dónde se refirió a la situación de los countrys y el consumo del agua. Es que en algunos barrios exclusivos de la Ciudad de Salta, las viviendas pagaban $4 por el servicio.

Saravia fue tajante, y es que sostuvo que han mantenido "una reunión con la Secretaria de Recursos Hídricos y le hemos presentado un proyecto o canon para el uso poblacional del agua".

"Mientras los countrys siguen abusando, hemos emitido intimaciones", continuó antes de apuntar que están manteniendo procesos sancionatorios.

Saravia se mostró firme al sostener que deben colocarles los macro medidores, dado que "no puede ser que se abusen". En este sentido, acusó a algunos barrios privados de no pagar los seguros o no realizar los protocolos de potabilización del agua.