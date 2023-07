“Agradecida”, posteó fotos en bikini: “Me río, juego y me divierto”

Sofía Jujuy Jiménez sigue de vacaciones en Europa. Y este domingo volvió a postear fotos en bikini desde Portugal. La morocha parece estar superando el duro momento que vivió por la infidelidad de su ahora ex pareja, Bautista Bello.

“Agradecida y afortunada de poder trabajar de lo que amo, modelar y tener acuerdo comerciales con marcas que me encantan, comunicar, actuar, conducir, todo lo que siempre soñé”, expresó junto a las imágenes. Y continuó: “Ser dueña y protagonista de mi propia historia, saber transformar el dolor en amor, y poder expandirlo por el mundo entero, amo!”.

Asimismo, resaltó que es una afortunada por “poder darme los gustos en vida, con libertad e independencia económica, viajando, descubriendo lugares nuevos, compartiendo con amigos increíbles”.

“Sé que la vida siempre juega a mi favor, aunque algunas cosas no me gusten. Me río, juego y me divierto”, completó antes de volver a dar las gracias.