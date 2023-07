Vecino quemaba basura y provocó un incendio en V° Lavalle, cartonero perdió todo

Alrededor de las 9 de la mañana de este lunes, un voraz incendio se desencadenó en V° Lavalle, en el domicilio de Cristian, un cartonero que se vio afectado por la quema de basura de otro vecino.

Según manifestó el hombre, explotó un aerosol y el fuego se habría expandido, tomando grandes dimensiones por la presencia de tarimas de madera y otros objetos inflamables.

En estos momentos, personal de bomberos de la policía logró controlar las llamas pero trabaja en dejar el lugar fuera de peligro.

Uno de los bomberos de la provincia describió por Multivisión la zona. "Es un lugar que parece que la gente acopia maderas, plásticos. Son de la calle y están los bolsos ahí".

La esposa de Cristian aprovechó la presencia de las cámaras para denunciar que su vecino fue quien encendió el fuego en el lugar y le provocó daños materiales importantes en cuanto a los materiales que ellos juntan y venden para mantenerse con su familia.

"Yo soy la dueña, se me quemó la casa. Esto es producto de allá, queman basura, reciclan. Ellos mismos prenden fuego hasta que ahora llegó la vivienda. Nosotros trabajamos, queda mi mamá con mis hijos".

La mujer aseguró que el barrio cuenta con recolección de residuos y no entiende por qué queman la basura "Esta no es la primera vez, son varias veces. Lo hacen de noche. Ahora todo eso era cobre, chatarra y eso era plata. Para muchos, eso es basura pero para nosotros es plata, no hay nada" concluyó la mujer.

Cabe destacar que no se registraron más que daños materiales .