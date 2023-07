Fuerte choque en el macrocentro, solo daños materiales

Alrededor de las 8 de la mañana se produjo un fuerte choque en la intersección de Leguizamón y Dean Funes. Por calle Dean Funes circulaba un Peugeot mientras que por calle Leguizamón lo hacia una Renault Oroch, al llegar a la intersección se produjo la colisión que solo causó daños materiales en ambos rodados.

Según relató el conductor del Peugeot "Venía de dejar los chicos del colegio e iba a mi trabajo. Crucé la esquina y venía por la derecha, freno pensando que me iba a dar el paso, él no frena del todo y me lleva por delante.

"No veníamos a más de 40, gracias a Dios venía solo. Mi auto tiene la rueda trabada, el señor y yo tenemos seguro" dijo por Multivisión.