Tartagal: La nena maltratada acusó a la pareja de su mamá

Hoy lunes concluirá el juicio que se realiza contra dos mujeres, una progenitora y su pareja, imputadas como autoras del delito de lesiones gravísimas agravadas por el vínculo (tres hechos) en perjuicio de una niña que tenía 4 años de edad cuando se detectó el maltrato.

Está previsto que para la jornada de hoy se den los alegatos y el veredicto del juez Anastasio Vásquez Sgardelis. Andrea Valeria Magadán, la abogada querellante, sostuvo que las pruebas indican que la niña comenzó a ser víctima de violencia desde que su madre inició la convivencia con su pareja.

“El maltrato empieza a aparecer en la conformación de un nuevo núcleo familiar de la mamá con su pareja", manifestó.

Lo que sucede es que, según la letrada, antes la niña vivía con su madre y la abuela materna, y en esa convivencia, "no hubo episodios de violencia", y por Radio Nacional Salta, mencionó que "el padre biológico no está, no estuvo nunca".

"Hay que analizar en qué condiciones estaba la madre, en qué circunstancias se produjeron los hechos, si estuvo al alcance de la madre impedirlos o no, si hubo participación o no", dijo Magadán. Concluídos los testimonios, explicó que corresponderá "evaluar el rol específico de cada una".

Asimismo, sostuvo que "sí existe la posibilidad" de que la madre sea víctima de su pareja. La niña tiene ahora 6 años y está bajo el cuidado de su abuela materna.

Como "pruebas fundamentales" del maltrato ejercido contra la nena, Magadán refirió la historia clínica y el relato de la propia víctima. Además, indicó que como carga probatoria están los testimonios de la abuela y de vecinos, y "las pericias médicas y psicológicas" que se hicieron en el transcurso de la investigación