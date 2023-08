Ya están a la venta las entradas para el clásico entre Albos y Cuervos

Los hinchas de Gimnasia y Tiro ya pueden comprar las entradas para el clásico con Central Norte a disputarse mañana hasta las 21, sino mañana continuará la venta desde las 11 de la mañana hasta el inicio del partido.

Precios:

Populares 2000

Platea 3500

Menores y jubilados 1000

El técnico Rubén Forestello realizará la práctica formal de fútbol para definir el once para mañana. En la mitad de la cancha Narese y Busse, no se recuperaron de sus respectivas lesiones y estarán ausentes en la fecha 24 mientras que Tolosa fue la apuesta para el partido ante 9 de Julio pero no convenció al técnico que probara otras variantes en la mitad de la cancha. Pero todo indica que volvería a poner el mismo equipo que empató ante Rafaela.