Una mujer contó que encontró a su marido teniendo relaciones con su prima “favorita”

Una mujer se hizo viral en las redes sociales tras contar una aberrante situación que le tocó atravesar en su propia casa. Ella contó que encontró a su marido teniendo relaciones sexuales con su prima “favorita” en el cuarto de invitados y se volvió viral en internet.

En un posteo anónimo, la usuaria explicó en detalle la situación desagradable y repugnante que vivió bajo su propio techo. La mujer de 39 años contó que había estado casada con su esposo por más de 15 años y que no se esperaba para nada lo que él le hizo. “Mi marido nunca me ha engañado o eso me gustaría creer”, aseguró.

Convencida, dijo que no tenía motivos para sospechar de su pareja de 42 años durante toda su relación y aseguró que su marido es “el tipo de hombre” que no coquetea, lo que la hacía sentir segura de su fidelidad.

Sin embargo, las cosas cambiaron de pronto cuando su marido se acercó demasiado a alguien de quien estaba segura que no tendría que preocuparse. “Él tiene una prima favorita y todos los miembros de su familia dicen que han sido muy unidos desde la infancia”, explicó.

La prima favorita del hombre se instaló en su casa durante un tiempo a modo de visita y la usuaria del posteo contó que fue en esos días en que la relación se quebró por completo. “Desafortunadamente, me desperté tarde en la noche y no vi a mi marido en la cama”, comenzó diciendo.

Aunque la mujer dijo que no se trataba de un hecho extraño, aún así decidió ir “a buscarlo” después de usar el baño. Después de notar que su estudio estaba vacío, bajó las escaleras para seguir buscándolo. “Bajé las escaleras y me dirigí a la cocina cuando escuché un sonido sutil que provenía de la habitación de invitados”, comentó. Luego, agregó: “Lo ignoré y pasé de largo porque pensé que su prima había invitado a un chico para una aventura de una noche”.

“Como no encontré a mi marido en la cocina, temí lo peor, así que entré en la habitación de invitados y allí estaba él, completamente desnudo teniendo sexo con su prima”, contó. Además, recordó que “se quedó congelada”, sin saber qué hacer ante ese comportamiento repugnante.

Ella agregó que ni su marido ni su prima han mencionado aún el incidente. “Hay tanta tensión en el aire que me siento desgarrada y confundida”, concluyó. /TN