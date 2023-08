Advierten que la escasez de médicos intensivistas obedece a “un problema económico”

A través de CNNSalta-94.7 la médica intensivista, Marina Singh se refirió a la evolución de las terapias intensivas en el último tiempo y el cambio de paradigma que se dio en la salud luego de la pandemia del Coronavirus. Es que para la profesional, a partir del COVID se comenzó a visibilizar el trabajo del terapista.

En este sentido comentó: "Yo creo que el COVID, la pandemia, hizo que se produzca el auge de la Terapia Intensiva y se vea por todos lados la importancia del médico intensivista".

Es que "esta acostumbrado el intensivista a hacer el trabajo de forma oculta porque no todos los pacientes llegan a Terapia Intensiva. Con el auge de la terapia y la necesidad de camas se vio el trabajo".

"El escenario ideal para que un paciente tenga resultados es que todos los días haya un terapista, no tan solo uno en la unidad sino que todos los días haya un conjunto de médicos formados que pueda continuar el tratamiento".

Es que se debe entender a el terapista como un "especialista que tiene la capacidad de trabajar en situaciones críticas y abordar situaciones invasivas de forma más compleja".

Respecto a la necesidad de profesionales en el interior y la diferencia que existe con la capital, Singh manifestó: "Soy convencida de que generar la descentralización de la salud publica generaría muchos beneficios. Por lo general las grandes residencias están concentradas en las grandes capitales". Entre estos beneficios está el descongestionamiento de los hospitales, la velocidad del tratamiento, la comodidad y el ahorro del paciente.

Por último fue consultada sobre la Ley de Muerte Digna (Ley 26.742). La profesional explicó que la norma "garantiza que no haya ensañamiento médico, se tiene en cuenta lo que el paciente quiere. El paciente dice hasta acá llegue, no quiero seguir avanzando. No es eutanasia, es darle la posibilidad de elegir no seguir avanzando con tratamientos invasivos".