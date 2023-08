El "Santo" y un empate con gusto a poco: “Cuando el arco se abra vamos a sacar varios puntos”

Juventud Antoniana empató ante Sol de América 1 a 1 y quedó en la séptima posición de la tabla. En su segunda presentación de local, el técnico Adrián Gorostidi, en diálogo con InformateSalta, aseguró que no lo conforma el empate pero que la actitud de su equipo lo deja conforme.

“No te conforma el empate de local. El mensaje que le bajamos desde el cuerpo técnico es: correr y meter eso no se negocia y de hecho lo hacen a la perfección y terminan acalambrados. El equipo siempre va al frente. No tengo definido el objetivo. Cualquiera de los dos objetivos que nos toque faltando cinco fechas, el equipo lo van a cumplir”, dijo.

Siguió describiendo el partido. “Tuvimos cuatro manos a mano que en otro momento no lo erran. Vargas ese gol no lo erra. Es como estamos apurados para hacer el gol. Terminamos haciendo el gol más difícil”, aseguró.

También destacó el trabajo de sus dirigidos y adelantó que cuando afinen la puntería van a sumar más. “Cuando el arco se abra, vamos a sacar varios puntos. Uno no se va contento porque no consigue los tres puntos de local, pero me quedo tranquilo porque el equipo realmente hace lo que pedimos”

Por último, dio su apoyo al plantel. “En la actitud y lo que te da el equipo en cancha, me voy conforme”, finalizó.