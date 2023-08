Vaciaron la casa de un abuelo no vidente, denunció 14 robos: "no podés vivir"

La inseguridad en el norte provincial crece y ni los abuelos se salvan. Alejandro Benítez tiene 72 años, es no vidente, construye su vivienda con gran esfuerzo pero delincuentes entraron a robarles 7 veces con el último hecho registrado.

Alejandro contó lo difícil que se hace seguir adelante ante el permanente ataque de los malvivientes, y reclaman respuestas desde la Policía. "Rompieron la puerta, entraron y se robaron tres bolsas de porlan, una tiraron afuera, palas, amoladora, tenazas, parlante, estaba con la puerta asegurada y la rompieron , teníamos que venir a vivir esta semana porque esta es mi casa, pero es el mismo tipo que me robó siempre".

El abuelo aseguró que tiene identificado a los ladrones. "Tengo el nombre y todo. La policía se encargará. Pero la policía no apareció, Es la séptima vez que roban esta casa, pero es la número 14 y nunca tuve respuesta, les dije quienes son. Soy ciego hace 27 años, vivo trabajando, hice todo lo posible para terminar una casa que me costó mucho, yo estaba por venderlo, me quería ir a vivir a Formosa, acá no podes vivir, hay muchos ladrones, la policía atada de manos con los Derechos Humanos".

Por último la víctima denunció la venta y consumo de drogas indiscriminado en Embarcación. "Hay más 20 bocas de expendio en Embarcación y a eso le tienen que poner fin" dijo por Multivisión.