Despejan a una “abuela mantera” y sus plantas del centro, ¿cuál será su futuro?

Fue noticia en las últimas horas el despeje de vendedores ambulantes que se concretó en el microcentro, sobre calle Urquiza casi esquina Ituzaingó donde “se confiscaron” las plantas que una abuela vendía en la vereda, a quien inspectores municipales le requirieron que despeje la zona.

Al respecto de esta situación InformateSalta se comunicó con la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, quien señaló que la mujer puede conseguir un permiso particular para vender en el centro, dada su edad, pero debe hacerlo en una zona acorde a la normativa y con la autorización pertinente. "Se le intentó explicar pero sin mayores comprensiones de su parte", afirmó.

Primeramente recordó que el despeje fue en la mañana del jueves en esta vereda donde habían entre 5 y 6 vendedores informales quienes, ante la presencia de inspectores y la Policía, se retiraron salvo esta señora “que no entendía lo que le explicaban, una hora duró la charla” donde le indicaban por qué no podía estar en esa vereda que no supera el metro de ancho.

Aquí indicó que la normativa municipal prevé para personas mayores de 65 años permisos transitorios donde puedan vender y luego retirar todo, siempre que el ancho de la vereda lo permita y cuenten con aval del frentista para no perjudicar al vecino o al comerciante. “La señora no quería entender”, resaltó la funcionaria.

Dicho esto agregó que se le ofreció reubicarla y que le podían hacer el permiso pero “estaba ofuscada… seguramente la encontremos nuevamente vendiendo en el centro y eso nos pasa frecuentemente; debemos volver a hablar con ella para ofrecerle la posibilidad que tenga el permiso y esté en el lugar donde el ancho de vereda lo permita”.

En este punto aclaró que hay personas que cuentan con estos permisos y se las puede ver por la ciudad, no más de 4 por cuadras, sin superar el 1,50 mts de ancho con sus mercaderías. “Si van por la San Martín, hay gente con una pequeña mesita vendiendo cosas de menor escala”, ejemplificó.