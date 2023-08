Con un importante operativo, se rescató a una persona que habría sido secuestrada

Durante la tarde de este viernes, en el Barrio Santa Rita 2, de la localidad de Cerrillos, se realizó un importante procedimiento de la Dirección General de Investigaciones, con la colaboración de Unidades Especiales en torno al rescate de una persona que habría sido secuestrada.

Si bien aún trascendieron pocos datos de la investigación, la información fue confirmada por una fuente consultada por Con Criterio Salta, quien detalló que hubo 8 detenidos y ninguna persona resultó herida. Interviene Unidad Fiscal Federal de delitos complejos.

En el lugar, ese mismo medio pudo dialogar con la propietaria de la vivienda donde se realizó el procedimiento, quien se mostró muy angustiada por la situación. “Mi hijo vive ahí, no tiene antecedentes, no fuma, no se droga, no toma y resulta que me llaman, me dicen que hubo un tiroteo, todo el barrio tiene imágenes, videos de como entró la policía, a los tiros. Hubo un montón de despliegue de policías y no me dan ninguna información, ni nadie. Yo no sé si está bien mi hijo, se ha ido una persona en ambulancia”, expresó la mujer entre lágrimas.