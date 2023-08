Salud realizó un relevamiento semestral de la Zona Sanitaria Sur

La segunda evaluación zonal de áreas operativas se llevó a cabo en General Güemes, donde concurrieron los gerentes generales de los hospitales base de Metán, Rosario de la Frontera, General Güemes, El Potrero, Apolinario Saravia, El Tala, El Galpón, El Quebrachal, Joaquín V. González y Las Lajitas.

De acuerdo con la metodología establecida por la Secretaría de Desarrollo Organizacional, los responsables de las 10 áreas operativas que integran la zona sanitaria Sur presentaron los principales indicadores de la gestión sanitaria correspondiente al primer semestre del año.

Los datos surgen de los registros informáticos y se refieren a población de cobertura, recurso humano médico y no médico, camas disponibles, porcentaje de ocupación, promedio de permanencia de pacientes hospitalizados, consultas médicas ambulatorias y por guardia, consultas no médicas, exámenes complementarios, situación nutricional, nacidos vivos, mortalidad materna e infantil, etc.

El ministro Federico Mangione, acompañado por funcionarios del nivel central ministerial, hizo las devoluciones, instando a la optimización de los recursos materiales y profesionales para una mejor respuesta integral del sistema a la población.