Ella le pidió el divorcio y a los tres días el marido la mató: quién era Mercedes (37), madre de tres hijos, asesinada en el exclusivo country El Tipal

Mercedes Kvedaras, de 37 años, y José “Jota” Figueroa (41) tenían tres hijos y convivían en el exclusivo “Club de Campo El Tipal” en el camino a San Lorenzo.

Al comienzo de la primera semana de agosto, la mujer le habría pedido a su pareja el fin de la relación. Aparentemente, el hombre se negó a la separación. Y planeó un fin fatal.

El cadáver de Mercedes fue hallado por un amigo de la pareja, dentro de un automóvil, al final de la calle Los Pioneros, en inmediaciones del Salón de Usos Múltiples, a poco más de un kilómetro al sur de la ruta provincial 28 (camino a San Lorenzo) Este hombre cercano supuestamente recibió un mensaje de Figueroa: “No puedo con esto”.

La mujer fue hallada asesinada en el interior de un auto, en el que estaba junto a su esposo José Figueroa, quien por su parte se encontraba inconsciente y con cortes en su cuerpo. La sospecha de los investigadores del caso es que él la mató y luego se autolesionó.

El hecho se conoció el viernes en el country El Tipal, el cual se ubica sobre la ruta provincial 28 que conecta a la localidad de San Lorenzo con Salta capital. Fue un amigo de la pareja quien halló a la víctima dentro del vehículo. Lo hizo después de que alertara al 911 sobre la supuesta desaparición del matrimonio.

Es que, según trascendió, el allegado sabía que Kvedaras y Figueroa atravesaban una crisis matrimonial y, poco antes de que se topara con la escena dantesca, había recibido un mensaje por WhatsApp que le hizo sospechar lo peor: de acuerdo a su relato, el presunto femicida le escribió para contarle que “no podía con esto”.

Por este motivo, el denunciante pidió ingresar al barrio cerrado y constató que ninguno se encontraba en el domicilio que poseían en el lugar. Y, posteriormente, mientras policías recorrían la zona, encontró a ambos en el interior del auto, que estaba estacionado en el terreno de una vivienda vecina.

Kvedaras tenía 37 años y era madre de tres hijos en común con Figueroa.

Mercedes cursaba el profesorado de inglés en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Salta. Justamente, tras difundirse el crimen, varias personas de su entorno académico le dedicaron sentidos mensajes en los que destacaban su calidad de persona.

“Mer querida!!! Mi amiga y fiel compañera. La que me apoyaba y me alentaba a seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Mi facuamiga con la que hice los trabajos en grupo en estos últimos 2 años, cuánta falta me vas a hacer!!! Así te voy a recordar: feliz y en clases recordando todo lo que vivimos juntas en este último tiempo!!! Desde donde estés, asegurate que con tus amigas no nos vamos a cansar de clamar JUSTICIA!!!”, expresó una de sus compañeras de clases.

La misma joven realizó otro posteo, compartiendo una foto en la que se ve a Mercedes sonriente en la facultad. “Así con esa sonrisa te voy a recordar, Mer!!! Nunca voy a olvidar nuestro último gran logro juntas: aprobar Didáctica General!!! Gracias por todo y perdón por tan poco!!! Que brille para vos la luz que no tiene fin”, escribió junto a la imagen.

Otra de sus amigas también publicó fotos de la víctima del femicidio: “Me quedo con esta ultima foto. Gracias por tanto amor, Mer. Te la dedico por cada exposición y el fondo de pantalla de tus hijos que aparecía en tu notebook y ver cómo se te iluminaban los ojos al hablar sobre ellos. Por cada ‘mejorá esto, Gabi, y vas a ver cómo te sale’, ‘no tengas miedo’, ‘vos podés’. Por cada final que aprobamos, con nervios pero con mucha esperanza de estar a un paso de nuestra meta. Pero principalmente gracias por tu amistad. Todavía no lo puedo creer”.

Una de sus docentes también la recordó con cariño: “Un sol de alumna: comprometida, dulce, inteligente, excelente compañera, su sonrisa iluminaba el aula siempre. Hoy duele el alma”. En todos los casos, las publicaciones fueron acompañadas por el hastag #JUSTICIAXMER. Allegados a los hermanos de Kvedaras y personas que la conocían del gimnasio al que asistía también manifestaron sus condolencias.

La investigación del caso quedó a cargo de la fiscal penal Mónica Poma, perteneciente a la Unidad de Femicidios. Los resultados preliminares de la autopsia realizada por el personal del Servicio de Tanatología Forense del CIF revelaron que la víctima falleció producto de un ahorcamiento. Además, informaron que presentaba signos de asfixia compatibles con el diagnóstico.

En ese contexto, se sospecha que el propio Figueroa se provocó las heridas que tenía en su cuerpo. Se desconoce si lo habría hecho para quitarse la vida o con la intención de montar una escena. Lo cierto es que el sospechoso fue trasladado al Hospital San Bernardo, en donde fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro.

