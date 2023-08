Así reaccionó la gente tras conocer el día a día del acusado de asesinar a Mer Kvedaras

Luego que InformateSalta diera a conocer cómo pasa sus días en prisión José Figueroa, detenido e imputado por el asesinato de su pareja, Mercedes Kvedaras, en el country El Tipal, las reacciones de los salteños no se hicieron esperar.

El detenido está siendo medicado con clonazepam, y su estado es monitoreado de manera constante en tres áreas cruciales: su comportamiento, sueño y alimentación. “Ahora llora y se hace el deprimido, lo hubiera pensado antes”, reclamaron.

“Un lujo, si le hubiese dado a elegir a Mercedes te aseguro que jamás hubiese preferido estar en un ataúd y sin acompañar en el crecimiento a sus hijos. Que le caiga todo el peso de la ley”.

El grito de justicia engloba la mayoría de los comentarios, quienes hicieron foco en la víctima y en los hijos de la pareja, que se quedaron sin su madre. “Dejó sin madre a tres niños y una familia destruida. Ojalá se haga justicia”, reclamaron.

“No se preocupen si no quiere comer, ayuda necesita la familia de Mercedes”

Otros manifestaron que la atención y el cuidado debería estar concentrado en la familia de la víctima, y no así en su victimario. “¿Ahora está deprimido?”, ¿y la familia de la sra. que ya no está? ¿Sus hijos y la familia cómo creen que están ellos? Son ellos los que deberían recibir atención y estar contenidos, no este paracito”, detallaron.

También hicieron hincapié en la depresión del presunto femicida, a la que interpretaron como un “acting”. “Quiere dar lastima y es un monstruo que arruinó la vida de sus hijos y de la familia de Mer. Seguro va a buscar la forma de estar acomodado panchamente si es que lo llevan preso”.

“Ojalá querida Mer descanses en paz y se haga justicia algún día”

Para la sociedad, aunque resta todo un proceso judicial, Figueroa ya está condenado. “Arruinó para siempre su vida y las de sus hijos, la vida de los padres y hermanos de ella. Qué lástima que esta lección la aprenda a costa de la vida de Mercedes y del futuro de sus hijos”.

“Espero q afronte con hombría lo que la ley prevé, sin manganetas y agachadas”