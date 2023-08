Asesinaron a una nena en Lanús: Desde Salta su mamá pidió "justicia por mi hija"

Morena Domínguez de 11 años iba al colegio durante esta mañana cuando ladrones le pegaron piñas en el estómago para robarle, la dejaron inconsciente y luego murió de un paro cardíaco. La mamá de la se encuentra en Salta. La nena había quedado al cuidado de su papá y su abuela.

María, madre de la niña, desde Salta pidió justicia por su hija: "No me la van a devolver más. Es un momento muy duro. Ayer hablé con ella y hoy me la mataron", dijo la mujer de acuerdo a lo publicado por ElTribuno.

La mujer vino a Salta por el bautismo de su bebé de cinco meses, "mañana iba a viajar para reencontrarme con ella y pasó esto. No llegué", sostuvo muy emocionada. La niña "estaba al cuidado de su abuela y de su papá", aunque no hablaron sobre la inseguridad, "nunca quise que fuera sola a la escuela".

Al igual que los vecinos del barrio, María enfatizó que en los últimos meses la situación se volvió crítica: "Es zona de nadie y tiene que perder la vida un chico para que actúen".

Sin poder contener las lágrimas, la mujer indicó: "No sé bien como sucedió porque no me quieren contar mucho, pero lo único que entiendo es que mataron a mi hija".

El hecho ocurrió hoy alrededor de las 7:20 de la mañana, "More" estaba cerca de entrar a la Escuela N° 60 "Almafuerte" cuando dos delincuentes a bordo de una moto la interceptaron y le pegaron para robarle el celular. Tras llevarse distintos elementos, escaparon a toda velocidad.

Una cámara de seguridad de la zona filmó el momento del ataque en el que los motochorros atacan a la menor y escapan. Luego, un barrendero corrió a ayudarla, al igual que un grupo de padres que había llevado a sus hijos al colegio y el conductor de un auto negro que pasó por la misma calle.