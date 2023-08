Con críticas a JXC, Godoy ponderó a Massa: “Logró un orden que no existía”

En cuenta regresiva para las PASO de este domingo, Lucas Godoy, precandidato a diputado nacional en la lista de Unión por Salta que encabeza Pablo Outes, ponderó la precandidatura a presidente de Sergio Massa a quien definió como el organizador del orden que el país necesitaba tras la gestión de Juntos por el Cambio, con sendas críticas a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Desde que llegó al gobierno, lo que hizo Massa fue lograr un orden que no existía”, resaltó en el programa De Buena Fuente y que replica el medio El Expreso. También recordó que al asumir la cartera de Economía había un desorden político que impactaba en la economía, pero “cuando asume Sergio hay una estabilización, en esa estabilidad comenzó a disminuir la inflación, luego aumentó y ahora vuelve a bajar”.

También rescató que el precandidato de Unión por la Patria tiene “tiene gran relación con los distintos sectores productivos del campo y una idea de desarrollo del país, su proyecto de producción y de desarrollo industrial es de fortalecimiento de las economías regionales”.

“Eso es Sergio Massa. Una clara manera de lograr más trabajo, industria, desarrollo, producción y valor agregado”

Dicho esto se permitió hacer críticas a Juntos por el Cambio, más precisamente al ex presidente Mauricio Macri al espetar que habla “con cinismo, a mí me da bronca; hablar del FMI, desconocer y no hacerse cargo de todo el desastre que le hizo al país donde se perdieron 250.000 empleos, nosotros recuperamos eso en más de 280.000”, enumeró.

“Da bronca escuchar a quienes provocaron esta crisis que nos endeudaron en 45 mil millones de dólares que se fugaron, que la tenemos que pagar todos”, subrayó antes de sumar críticas a Patricia Bullrich, contrincante de Massa en la carrera presidencial, sobre todo a sus propuestas económicas. “Me parece que son burradas que las tiran así nomás, que buscan generar un efecto, a mí me parece verdaderamente extraordinario que alguien que se está postulando para ser la primera mandataria de los argentinos tiren estas cosas desopilantes”, concluyó.