Giro en el caso Marita Verón: el abogado afirma que no encontraron fotos

Hace 21 años desapareció Marita Verón, y durante la semana, un testigo se presentó a declarar ante la Justicia y afirmó que existen fotos del cuerpo de la mujer.

Susana Trimarco, su mamá, dijo que “la carpeta es real porque con eso se amenazaban entre los gremios involucrados”. Ahora, Carlos Garmendia, abogado de la causa, explicó lo sucedido.

“Lo que se está investigando aquí es la posibilidad de que exista una carpeta con documentación entre la cual existiría una fotografía de Marita muerta en el sanatorio del gremio de Luz y Fuerza de Tucumán”, dijo por FM Pacífico.

Indicó que ellos atendieron a una persona que cuenta que este año, en el marco de unas reuniones gremiales de Luz y Fuerza y otros vinculados a esa actividad, una persona de primera línea del gremio, dice tener una carpeta con esta documentación y las fotos.

Dijo que dicha persona con esa carpeta, ostenta poder y extorsiona. Una vez que reciben ese relato, la familia de Marita hace la denuncia, el proceso avanza y se hacen allanamientos. Sin embargo, la carpeta no es encontrada.

“Pero, de todas las pruebas que se recolectó, surge que con certeza esa reunión si ha existido y nosotros creemos que hay una carpeta. Estamos buscándola”, aseguró el letrado.

“No sabemos el tiempo, no sabemos cuándo, si existe una fotografía de Marita muerta, no sabemos cuándo se la tomó porque el relato que tenemos, no indica tiempo”, confirmó.

“Estas personas que estarían utilizado la carpeta, no fueron mencionadas en la causa, pero tienen vínculo con el grupo de delincuentes que sí lo están”, agregó y explicó que, en el juicio ya sucedido, con condena firme, esto no tendría ningún impacto.