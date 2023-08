Niña desaparecida en Tartagal: sospechan de la progenitora

Durante las últimas horas se conoció que una mamá busca desesperadamente a su hija de 11 años en Tartagal. La menor vive en un hogar de niños porque ella debía cumplir una condena de 5 años, la cual se cumplió en Abril.

Lo que sucede es que esta mujer dijo a los medios de comunicación de la zona que está desesperada y no tiene respuestas. “Voy al hogar de niños y tampoco y no tengo defensor. Mi hija está desaparecida desde el lunes, a mí el lunes a las 1 de la tarde me avisan y la gente de la Brigada se hizo cargo recién a partir de las 8 de la noche", dijo.

Pero Carina Iradi, secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, sostuvo que la niña no se escapó del hogar, estaba en la escuela y según lo que se supo e informaron desde el establecimiento educativo, es que la progenitora habría ido a buscarla y la sustrajo.

“Su mama fue a la escuela, le dijo que salga porque le iba a dar un dinero, ella salió y no volvió a entrar. Desconozco sus motivos, ya estuvo en otros incidentes a principio de año vinculado a otro de sus hijos que está en otro hogar”, relató Iradis.

Hizo hincapié en que los niños que están bajo la custodia del Estado no están porque sí, sino que están precisamente porque sus progenitores y familiares cercanos no quieren o no pueden asumir los cuidados.

La secretaria afirmó que compañeras de la escuela de la niña desaparecida les están informando que la vieron a su mamá y son testigos de lo relatado. “Nos interesa prontamente el hallazgo de esta niña”, dijo en comunicación con Radio Salta.

“Me preocupa tremendamente esta situación de negación en donde hay testigos que manifiestan haberla visto y ahora lo niegan porque la verdad si no está con esta señora, es aún mayor nuestra preocupación”, sostuvo.

Dijo que están alertas y a la espera sino de activar el Alerta Sofía en función de blindar la frontera, “pero hay algunos indicios que son positivos respecto del posible paradero de esta niña”.

“Estamos minuto a minuto siguiendo el caso”

“Acabo de recibir una comunicación de seguridad, la delegación de Tartagal está en inmediata comunicación porque hemos recibido otras alertas. Cualquier información que se obtenga respecto a las niñas, es super importante porque es el minuto a minuto para su pronto hallazgo”, añadió Iradis.

“Evidentemente no está con esta señora porque ella está en la puerta de tribunales encadenada” añadió Iradi y pidió que por favor si tienen cualquier tipo de información, llamen con urgencia al 911.

Para finalizar, afirmó que tiene las 24 horas del día custodia policial en los hogares. "Esta fue una medida que se impuso a principio de año cuando 3 chicos denunciaban abandono en un hogar. Uno de estos chicos, es hermanito de esta niña y los que decían que estaban preocupados y denunciaban eran los mismos que les compraban pasajes a los chicos para que salgan por Salvador Mazza", afirmó.