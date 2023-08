"Discutimos y me le tiré encima”, la dramática confesión del acusado del crimen en El Tipal

Pasó exactamente una semana del femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido en el Club de Campo El Tipal. El asesino, José Figueroa declaró hoy luego de que le hayan negado el pedido de prisión domiciliaria planteado por la defensa.

Figueroa intentó que se declare su estado de insania mental para tratar de reducir la pena que pueda llegar a recibir por el femicidio y pese a la gravedad del hecho intentó a como dé lugar que se le otorgue la prisión domiciliaria.

Seguidamente, la sala enmudeció para escuchar el dramático relato del acusado, quien confesó el hecho. "Discutimos, me dijo que estaba con otra persona, pero no me dijo quién era", relató el hombre.

El acusado especificó que comenzaron a forcejear y llegaron al baño, allí se tiró encima de ella por unos minutos y cuando se levantó, ella no reaccionaba.

Dijo que intentó animarla, pero al ver que ya estaba muerta, fue a la cocina a buscar un cuchillo y empezó a lastimarse en varias partes. Llevó el cuerpo hasta la parte trasera de su vehículo y se dirigió a un terreno de su propiedad ubicado casi al final del club de campo El Tipal.

La jueza solicitó reforzar las medidas de protección y que Figueroa sea asistido por psicólogos. Permanecerá en la unidad psiquiátrica del penal de Villa Las Rosas, ya que en su testimonio confesó haberse querido suicidar mientras se encontraba internado en el Hospital San Bernardo y que al momento de ser detenido, se despidió de su familia y les dijo que "no lo volverían a ver más".