“La tendencia es increíble y arrasadora”, anticipa Emilia Orozco, candidata de Milei

Con una sonrisa de oreja a oreja, y signos de evidente cansancio luego de una ardua campaña por toda la provincia, Emilia Orozco, precandidata a Diputada Nacional de “Ahora Libertad”, el espacio que acompaña la candidatura a Presidente de Javier Milei, habló con InformateSalta, y agradeció a los salteños por todo el apoyo.

“Felicidad, cansancio, agradecimiento. Fue una jornada muy intensa”, expresó Orozco, que al igual que Olmedo, el aspirante al Parlasur, denunció el robo de boletas. “Estuvimos tratando de apagar los incendios porque nos faltaban boletas en todos los puntos, no solamente de la ciudad, sino en toda la provincia”, afirmó.

La actual concejal manifestó su gratitud para con la gente. “Estoy muy agradecida con la gente que nos dio una mano increíble. Se plantaron y dijeron "no entro a votar hasta que no aparezcan los votos de Milei o hasta que no repongan boletas". Nos anularon varios votos por ser "voto cantado" porque la gente salía enojada del cuarto oscuro”.

“Fue una jornada increíble, increíble”

Orozco manifestó que “los escrutinios van un poquito lentos” pero “la tendencia es increíble y arrasadora”. “Vamos arrasando, arrasando, en algunas mesas le triplicamos a Unión por la Patria, como se quiera llamar”.

Dijo además que “es increíble el acompañamiento a la lista de Javier Milei y a Libertad Avanza en Salta. “Hicimos y dimos lo mejor. Fue una campaña pulmón donde nos mostramos cómo somos y la gente entendió que este es el camino”.

"En nuestro caso creo que vio sinceridad, vio transparencia, vio compromiso y vio humanidad"

Para finalizar, dijo que Milei fue una figura disruptiva que creció y emergió de una manera increíble. “Nadie lo podía creer, nadie confiaba en que él podría hacer esta gran elección. Y, sin embargo, les estamos dando una lección a todos aquellos que creen que por tener la estructura política y económica pueden ir contra la voluntad del pueblo”.