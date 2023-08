La reacción de Dady Brieva y periodistas de C5N ante la derrota de Massa: video

El triunfo arrasador de Javier Milei (La Libertad Avanza) con más del 30% de los votos en las elecciones PASO a nivel nacional desató anoche una reacción particular en la pantalla de C5N, donde periodistas como Pablo Duggan, Nancy Pazos, Cynthia García y Daniela Ballester, así como el actor kirchnerista Dady Brieva, no pudieron ocultar su desazón con los resultados, con Unión por la Patria y el ministro-candidato Sergio Massa en tercer lugar.

“Nos dijeron a nosotros: ‘Nada de cara de culo”. A agarrar y a contar chistes. Ahora vamos a fingir demencia”, se sinceró Dady Brieva.

“A mí no me esta llegando nada, solamente me escribe la Chipi que en Rosario se fue a dormir y que mañana tiene que ir al colegio”, se limitó a decir el humorista mientras Daniela Ballester y Pablo Duggan analizaban los datos de las PASO que le llegaban al equipo.

Dady Brieva pidió y lamentó a la vez: “Volvamos a esto de la grieta...Porque si no, repetimos y sumamos, y yo hago: ‘Wow, wow, wow’. ¡Como dice Esmeralda Mitre! Yo digo: Cristina (Fernández de Kirchner) no está más y Máximo (Kirchner) debe estar en Holanda, no sé, no lo vi. A Wado (De Pedro) tampoco. Saquemos de la agenda el tema de la grieta ya. Lo venimos arrastrando como mochila y me parece que lo tendríamos que descartar ya. Yo creo que la grieta ya no existe”.

De todos modos, el comediante dejó elogios para el libertario Javier Milei, a cuyo partido comparó con los integrantes de Midachi.

“Disculpen, pero me parece que está bueno y tiene que ver. Siempre se habló del fenómeno Midachi. Porque siempre, a lo que no se entiende, se le pone la palabra climatológica ‘fenómeno’. Y me parece que hay cosas de éxito que no entendemos, en las que se juntan las coordenadas de tiempo y espacio y no la ves. Entonces decís: ‘Uh, mirá, ocho millones de personas comen banana con dulce de leche’. Por decir eso. Y lo que pasa es que hay algo que no vimos, hay algo popular que se fue dando, que se fue gestando y que no supimos analizar”, declaró al aire.

Ballester se mostró sorprendida por la rara conclusión de su compañero de C5N y dijo que le parecía “rara” la comparación, mientras que Brieva insistió en que los resultados favorables a Milei habían sido el resultado de algo “compulsivo”. /Los Andes