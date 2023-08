Las PASO, bajo la lupa: cómo se explica el caudal de votos de Javier Milei

Luego que el economista y actual diputado nacional Javier Milei obtuviera más del 30% de los votos emitidos del padrón electoral y se impusiera por encima de los frentes de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, el reconocido consultor político, Pedro Buttazzoni, en diálogo con InformateSalta, aseguró que el fenómeno se explica principalmente porque la política tradicional y el sistema político en Argentina no dieron respuesta.

En ese punto, resaltó que las elecciones llegan en un momento en que el país tiene 50% de pobreza, más de 100% de inflación, con corridas cambiarias, y una sociedad muy hastiada, con problemas de inseguridad, de salud, y demás. “Se explica mucho por ese voto descontento y de bronca y mucho menos por un voto ideológico, no hay en general un voto ideológico de grandes mayorías que coincidan con su programa de gobierno”, dijo.

Particularmente sobre Salta, también apuntó a la mala elección en Juntos con el Cambio (JXC) en Salta, que estuvo muy por debajo de los números de elecciones nacionales anteriores. “Si vemos la del 2021 estuvo más del 30%, la del 2019 arriba del 40% y en esta estuvo por debajo del 20%”, afirmó.

Sobre los motivos de la derrota de JXC, apuntó a la falta de liderazgos y las peleas contantes que no han permitido que puedan consolidar una buena oferta electoral para estas elecciones. “El que quiso el cambio fue a buscar a Milei directamente”.

Milei, ¿piso o techo?

El consultor detalló que “hasta octubre tiene posibilidades de crecer”, sobre todo, teniendo en cuenta que en las Generales habrá un aumento en la participación. “En las PASO estuvimos cerca del 70% y posiblemente en octubre estemos por encima del 80%, es decir que faltan al menos 10% puntos, que es un montón en Argentina, que voten en la elección, entonces él tiene posibilidades de crecer y más con la expectativa que ha generado después de ayer”.

¿Y Bullrich?

Buttazzoni señaló que Bullrich tiene un gran desafío, que es sostener su propio voto y lo de su espacio (los votos de Larreta), que, a su criterio, se van a terminar dividiendo en diferentes espacios. “Sí es un voto de cambio, va a ser difícil, por ejemplo, que Massa pueda ir a pescar sobre ese voto, porque es un voto de cambio, una parte importante se va a ir con Bullrich y la otra hay que ver, incluso puede haber algo hasta que se vaya con el mismo Milei”

¿Ballotage?

El consultor indicó que estamos en un escenario muy marcado de balotage, porque tenemos un escenario de tercios más parejo que nunca. “Es un 30-30-30, es casi un empate técnico. La diferencia entre el primero y el tercero no llega a los cuatro puntos, digamos, es una distancia muy corta. Entonces es una elección abierta que en octubre puede ser para cualquiera”.

“Milei salió primero, pero puede salir tranquilamente tercero en octubre o primero de vuelta, o segundo, pero es una elección abierta, no está nada definido para ninguno de los tres espacios políticos y ahora empieza una nueva batalla”

Milei, el candidato a vencer

También anticipó que Milei será el apuntado de cara a las Generales. “Ahora el caballo ganador y el que queda expuesto es Milei, ya no vamos a tener tantas discusiones internas en Juntos por el Cambio ni Unión por la Patria, sino todos los misiles dirigidos hacia el que salió primero”, dijo.

¿El fin del kirchnerismo?

El consultor manifestó que el peronismo tiene altas chances de perder esta elección presidencial y de no poder retener el gobierno, pero no significa su extinción. “Ya lo hemos dado por muerto al peronismo infinidad de veces en nuestra historia argentina y nunca ha pasado”

¿Influye la economía?

Para finalizar, manifestó que todo lo que pueda pasar con la economía no impactara en el voto de Unión por la Patria. “Me parece que el impacto sobre específicamente Unión por la Patria ya no va a ser mayor. Yo creo que ese es el piso que tiene el peronismo y a partir de ahí puede crecer algunos puntos. Pero ya estamos acostumbrados de alguna manera a vivir en esta crisis permanente económica y si el peronismo con estos niveles de pobreza e inflación ha sacado esos puntos, no creo que baje más”, concluyó.