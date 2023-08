¿Te lo vas a perder?, la “Experiencia Queen” llega a Salta

La banda tributo a Queen llega al Teatro Provincial Juan Carlos Saravia el próximo miércoles 23 de agosto a las 21. Entradas en la plataforma entradauno.com

Se trata de la banda tributo liderada por Mariano Zito (Cantando 2020). Utilizan vestuarios e instrumentos originales y los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes, tanto en lo musical como en su puesta en escena. “Bohemian Rhapsody”, “Radio Ga Ga”, “We Are the Champions”, “Under Pressure” y “Another One Bites the Dust”, serán algunos de los hits de un setlist para disfrutar y emocionarse en familia.

Queen será siempre una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Su música sigue siendo influyente y querida por fans de todas las edades, y su legado perdura en la historia de la música.

La "Experiencia Queen" recoge los éxitos del grupo inglés para que vivas una noche llena de música y magia.

Por qué Queen sigue siendo un clásico

Queen tenía la capacidad de abordar una amplia gama de géneros musicales, desde el rock clásico hasta el pop, el ópera-rock, el glam y más. Esta diversidad les permitió atraer a una audiencia variada y mantener su música fresca y emocionante a lo largo de los años. Cada miembro de Queen era un músico excepcional en su respectivo instrumento. Freddie Mercury tenía una voz poderosa y versátil, Brian May era un guitarrista virtuoso, John Deacon era un talentoso bajista y Roger Taylor era un baterista y vocalista sólido. Esta combinación de habilidades individuales creó una química musical única con composiciones innovadoras.

Sus actuaciones en vivo memorables, las canciones que desafiaron las convenciones musicales y sus letras profundas y significativas podrán disfrutarse una noche más en Salta.

Experiencia Queen

Miércoles 23 de agosto, a las 21hs Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, Zuviría 70.

Entradas en entradauno.com