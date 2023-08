Sáenz no le cierra la puerta al diálogo con Milei: “Es lo que corresponde”

En una extensa entrevista con el periodista Alejandro Fantino, el gobernador Gustavo Sáenz, se refirió al categórico triunfo del candidato de “La Libertad Avanza”, Javier Milei, quien se consolidó como el candidato y el frente más votado en las PASO del pasado domingo 13 de agosto.

Tras criticar el sistema de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, a las que consideró “una gran encuesta”, aseguró que, al igual que a todos, le sorprendió “muchísimo el número” obtenido por el libertario y apuntó contra las encuestadoras, que según dijo, “vienen fallando hace rato”.

A su vez, aclaró que desde el gobierno no participaron ni intervinieron en la elección nacional. “Desde que estoy en el gobierno no intervengo, me meto muy poco, no salgo a levantarle la mano a nadie, ni a pedir el voto a nadie”, sostuvo.

“Muchos dicen que perdí en las elecciones porque ganó Milei, yo nunca participé de la elección. Lo que sí, me voy a sentar con Milei, como me senté con Sergio Massa, como me senté con Patricia Bullrich", afirmó.

En ese punto, no negó su amistad con Sergio Massa, pero afirmó que no le cierra la puerta al diálogo con Milei ni con nadie. “Sea quien sea, me voy a sentar a hablar, si es Milei también. Es lo que corresponde, eso es la obligación cívica que tenemos a aquellos que representamos a la gente”, afirmó.

Para finalizar, resaltó que en Salta apuestan por un frente provincial. “A mí no me etiqueten con ningún candidato, yo soy de los salteños”, concluyó.