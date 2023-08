Permisionarios se declaran en alerta y no descartan movilización, ¿a qué se debe?

“Las instituciones legalmente constituidas que trabajan dentro del estacionamiento informan a la ciudadanía salteña y a todos los medios de comunicación que nos encontramos en alerta de movilización”, así inicia el comunicado difundido en las últimas horas por Oscar Luna, referente de los permisionarios.

“Consideramos que ya agotamos todos los canales de diálogos posible y le dimos todo el tiempo para que nos brinden soluciones a nuestro sector tanto a los señores y señoras concejales como a las autoridades municipales”, añadió.

Lo que sucede, según contó Luna a InformateSalta es que solicitan que el estacionamiento medido tenga el valor de $150 la hora (actualmente vale $130). “Lamentablemente los concejales y las autoridades municipales nos obligan a esto. No somos de tomar esta medida, pero ya agotamos todos los canales de dialogo y los tiempos de espera y no tenemos respuestas”, sostuvo.

“Consideramos que se nos están burlando y no les importa. Nos dijeron que éramos parte de la municipalidad, pero es toda una mentira. Se han perdido las elecciones y se olvidaron de este sector”, criticó.

Dijo que, como primer punto, piden que asuman las nuevas autoridades con el equipo que tiene que asumir y que se hagan cargo del estacionamiento medido ya que “es un desastre y se han cuadruplicado los trapitos y producto de esto hay muchos robos y amenazas”.

“En los concejales hay una contradicción porque nos estuvieron esperando como dos meses para tener una reunión, fuimos, plantemos nuestra situación, explicamos lo que nos sucede, solicitamos los 150, nos dijeron que estaban de acuerdo con nuestro pedido y nos iban a ayudar”, dijo.

Agregó que extraoficialmente, tiene dos versiones, la primera es que no quieren aprobar el pedido, y la otra es que este se encuentra en la Comisión de Hacienda, pero se lo está frenando una concejal. “Nos siguen dando vueltas, seguimos esperando, y cuando nos apruebe, esos $150 no nos va a servir”, afirmó y dijo que desde el Concejo Deliberante no tienen una voz oficial de lo que está sucediendo porque no les responden las llamadas ni los mensajes.

Todavía no hay día ni hora confirmada para la movilización, pero se sabe que se hará. “Ahora nos estamos organizando, estamos viendo si nos dividimos en dos para ir al Concejo y a la Municipalidad, o vamos todos juntos. Cuando nos terminemos de organizar, pondremos día”, finalizó.