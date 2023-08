Robo y vandalismo en un club deportivo, se llevaron hasta los inodoros

Un lamentable hecho se registró en la madrugada del sábado en el Club Hispano Argentino de Rosario de la Frontera, en el sector Norte de dicha ciudad. Ingresaron delincuentes, rompieron y robaron de todo.

Fue el día sábado cuando autoridades del club descubrieron que el lugar además de haber sido vandalizado fue robado. Se llevaron de todo y rompieron otra cosas. Las autoridades radicaron la denuncia policial y piden a la policía actuar con celeridad ante este daño tan significativo para la comunidad del club y en general.

Luciano Elvira presidente del club se mostró muy triste por la situación. Aseguró que no es el primer hecho de inseguridad ante los micrófonos de Multivisión. "Primero empezaron rompiendo ventanas, vidrios. Después nos sacaron las ventanas. Ahora entraron a robar. Nos robaron las tres rejas del frente del club. Nos robaron las sillas, nos robaron materiales deportivos, nos robaron un inodoro y a otro lo rompieron porque no lo pudieron sacar".

Elvira señaló que la perdida no es solo material sino también el sacrificio de años. "Aquí no es solo lo que perdemos en materia económica y los sanitarios. Aquí hay inversión de tiempo, sacrificio, la ilusión de nuestros niños y el futuro de nuestros niños. De todos los que vienen a realizar la práctica de deporte en nuestro club y no solamente del hincha sino a toda la barreada".

El Presidente del club, aseguró que ya radicaron la denuncia policial y ahora espera un accionar efectivo de la policía. "Nos dimos cuenta cuando vino la Séptima a jugar y el profe ingresó y se dio con estos hechos. Le pido a la policía que por favor haga algo, que investigue. Tienen que aparecer los responsables. Esto viene de hace tiempo, algunos lo hemos denunciado y a otros no".

Ademas de su página de Facebook piden ayuda. "En este difícil momento, queremos expresar nuestro agradecimiento a la comunidad que siempre ha respaldado al Club Hispano y a sus miembros. Hacemos un llamado a la colaboración ciudadana para que, si alguien tiene información relevante sobre este incidente, se comunique con las autoridades pertinentes".