Inseguridad en Tartagal, desmantelan un comedor que funciona como aula satelital

A diario Tartagal se vuelve noticia por distintos hechos de inseguridad que ocurren en distintos puntos y ámbitos de la ciudad, pero cuando se ataca sectores que solo buscan contener a la gente duele más sobre todo cuando las cosas que se roban las obtuvieron con el esfuerzo de todos.

Esto es lo que ocurrió en B° Picapiedra, en un domicilio donde solía funcionar un Comedor y que hoy por hoy es utilizado por "Aula Satélite" donde una docente capacita personas adultas mayores y con discapacidad en distintas áreas u oficios.

Los últimos días la docente que dicta los cursos en el lugar detectó el faltante de unos ventiladores comprados entre todos y bolsas de cemento con las que se estaba haciendo mejoras, pero lo cierto es que desde el lugar un colaborador dijo a Diario Digital Norte.

David quien se identificó como colaborador contó lo sucedido. "Un ventilador le prestaron a la maestra. Anoche como a la 1 me avisaron, vivo acá al fondo. Entraron a robar, sacaron los ventiladores, sacaron cemento de lo que estaban ocupando para construir, y parte de una canaleta, yo no sé como los vecinos no van a escuchar".

El joven totalmente enojado lamentó que de a poco el lugar está siendo desmantelado "Teníamos freezer, heladeras, televisores, sillas, cosas de los chicos, cuando estaba funcionando. Los baños se robaron inodoros, piletas, el robo del baño fue a fin del año 2022".