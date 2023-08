Descontarán el 10% del salario a diputados por cada falta sin aviso

Mediante un proyecto de resolución, se aprobaron modificaciones en el reglamento de la Cámara de Diputados, entre ellas, la aplicación de sanciones a legisladores que no asistan a las sesiones o comisiones sin una justificación.

Al respecto, Raúl Medina, secretario legislativo, en Multivisión Federal, explicó que los diputados que falten sin aviso, es decir, de manera injustificada, recibirán una quita de hasta 10% de la dieta por cada una de las faltas. “Es acumulable”, aclaró.

No obstante, aclaró que la medida no aplica cuando un diputado se retira del recinto antes que termine la sesión. “En ese caso debe solicitar permiso al presidente del cuerpo si es que está en riesgo el quorum, no hay una sanción prevista para eso”, expresó.

Nueva legislatura, en stand by

Medina aseguró que el edificio se ubicaría dentro del predio de Pereira Rozas y el actual sería reconvertido en museo. “Es un edificio muy antiguo y debe ser conservado. Hoy nosotros lo usamos para la Legislatura”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que “tanto el vicegobernador como el presidente de la Cámara de Diputados saben que hay otras prioridades adelante”. “Así que bueno será con el tiempo”, concluyó.